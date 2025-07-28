В понедельник, 28 июля, медиа «Инк» открывает тематическую неделю, целиком посвященную отельной индустрии — от городских гостиниц до загородных комплексов. Это заключительный этап июльского цикла о туризме, в рамках которого редакция уже освещала бизнес туроператоров и экскурсионные проекты. В фокусе этой недели — вызовы и возможности гостиничного рынка, тренды поведения туристов, технологии, а также попытки игроков отрасли выстроить устойчивую модель сервиса.

Читателей «отельной недели» ждет насыщенная программа: истории успеха и провалов малого бизнеса, кейсы глэмпинга, стадионного и эко-отельного форматов, интервью с владельцами и управляющими, а также статьи о премиальном сервисе, локальных «фишках» региональных гостиниц и роли TikTok в продажах. В подборке — материалы о технологиях, подкасты для начинающих отельеров, анализ типичных ошибок и редкие примеры вроде бесконтактного заселения или люкс-брендов, продающих тишину за $3 тыс. в сутки.

В рамках «отельной недели» своими мнениями и опытом поделятся ведущие представители отрасли. Среди спикеров — основатель сообщества Travel Startups, руководитель комиссии по стартапам РСТ Леонид Пустов, президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, руководитель глэмпинга парусного сообщества «Сила ветра» Елизавета Лощилова, генеральный директор арт-усадьбы «Веретьево» Никита Астапов, директор отеля People Stadium Фаягуль Сахапова, главный менеджер St. Regis Юлия Нефёдова и сооснователь сервиса для гостиничного бизнеса Keygo Дмитрий Сигов.

Отдельное внимание редакция уделит проблемам: кадровый дефицит, устаревшая инфраструктура и слабый уровень сервиса. Особенно остро эти вопросы стоят в регионах, где число туристов растет, а качество размещения пока отстает. В серии материалов эксперты поделятся своими решениями и обсудят, что мешает гостиницам вырасти из статуса «места для ночлега» во что-то большее.

Не обойдется и без технологий. На неделе выйдут тексты о цифровых решениях в управлении отелем, автоматизации клиентского сервиса, системах управления загрузкой и инструментах аналитики. Также будут кейсы внедрения ИИ, self check-in, электронных ключей и других новинок, меняющих взаимодействие с гостем и работу персонала.

Тематические недели — новый формат от «Инка», в рамках которого редакция последовательно погружается в отдельные сегменты бизнеса. После туризма внимание будет направлено на медиасферу: с 11 по 17 августа пройдет неделя издательского дела, а в конце месяца — тематические дни, посвященные киноиндустрии и анимации. В каждом блоке — интервью, колонки, разборы трендов и взгляд на бизнес изнутри.

Все материалы проекта о прошедших отраслевых неделях и новые публикации можно найти на сайте incrussia.ru с тэгом «тематические недели» и в Telegram-канале @incrussiamedia. Читателей ждут интервью с основателями компаний, аналитика, обзоры бизнес-моделей и дискуссии о будущем туристической отрасли в России.