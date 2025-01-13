Цены на нефть продолжили рост, а цена на нефть Brent поднялась выше $80 за баррель, достигнув максимума более чем за четыре месяца. Это связано с ожидаемыми расширениями санкций США, которые повлияют на экспорт российской нефти в Китай и Индию.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на $1,14, или на 1,43%, до $80,90 за баррель после достижения дневного максимума в $81,49 — самого высокого показателя с 27 августа. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на $1,20, или на 1,57%, до $77,77 за баррель, после достижения максимума в $78,39, самого высокого с 8 октября.

Цены на нефть Brent и WTI выросли более чем на 6% с 8 января, и оба контракта подорожали, после того как Минфин США ввел более широкие санкции против экспорта российской нефти. Под них попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также 183 судна, перевозившие ее.

По словам трейдеров и аналитиков, новые санкции нанесут серьезный ущерб российскому экспорту. В свою очередь, эти меры вынудят Китай и Индию, главных импортеров нефти в мире, увеличить объем поставок с Ближнего Востока, из Африки и Америки, что приведет к росту цен и стоимости транспортировки.

По оценке аналитиков Goldman Sachs, суда, попавшие под новые санкции, перевозили 1,7 млн баррелей нефти в сутки в 2024 году, или 25% российского экспорта, причем подавляющее большинство из них составляла сырая нефть. «Риски для прогноза по диапазону $70–85 для Brent в краткосрочной перспективе смещены в сторону повышения», — считают они.

Аналитики RBC Capital Markets заявили, что удвоение числа танкеров, попавших под санкции за перевозку российской нефти, может стать серьезным препятствием для логистических потоков.

Многие из них использовались для перевозки нефти в Индию и Китай, поскольку предыдущие западные санкции и ограничение цен, введенное странами G7 в 2022 году, привели к смещению экспорта российской нефти из Европы в Азию. Некоторые из судов перевозили и нефть из Ирана, который также находится под санкциями.

«Последний раунд санкций OFAC (Управления по контролю за иностранными активами США), направленных против российских нефтяных компаний и большого количества танкеров, будет иметь последствия, в частности, для Индии», — считает глава исследовательского отдела Onyx Capital Group Гарри Чилингуириан.

Аналитики JPMorgan отмечают, что у России есть определенное пространство для маневра, несмотря на новые ограничения. Но в конечном итоге ей придется приобретать танкеры, не подпадающие под санкции, или предлагать нефть по цене $60 за баррель и ниже, чтобы воспользоваться страховкой в соответствии с установленным предельным уровнем цен.

Агентство Bloomberg сообщило, что танкеры Olia, Mermar и Huihai Pacific, перевозившие более двух млн баррелей российской нефти, застряли около восточного берега Китая. Перед этим компания Shandong Port Group, которая управляет портами провинции Шаньдун, запретила принимать попавшие под санкции суда.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза стали оказывать давление на США с просьбой смягчить санкции против «Газпромбанка». В рамках переговоров рассматривается возможность законного осуществления платежей через дочернюю компанию банка в Люксембурге или другие альтернативные каналы.