Современный офисный сотрудник все больше напоминает швейцарский мультитул — должен уметь все. Согласно новому исследованию Kaiten и Unisender, лишь 2% россиян работают строго по своей должностной инструкции. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Для остальных 98% совмещение ролей стало новой нормой: почти 80% постоянно выполняют на работе сразу несколько функций, а еще 12% периодически подключаются к задачам коллег. Это не эпизодическая помощь, а системная практика. Почти половина опрошенных (49%) берут на себя чужие обязанности почти ежедневно, а 29% делают это еженедельно.

Чаще всего сотрудники вынуждены становиться многостаночниками: они берут на себя административные функции (14%), аналитику и отчетность (13%), ведение соцсетей (13%), управление проектами (10%) и обучение коллег (10%). В их зону ответственности также попадают продажи, IT-поддержка и даже HR.

Главная причина такого положения дел — кадровый голод. Каждый четвертый (24%) винит в этом нехватку сотрудников в команде. Еще 18% указывают на отсутствие четкого распределения ролей, из-за чего задачи просто «висят в воздухе». Любопытно, что 16% делают это по собственной инициативе, а 15% считают, что проще сделать самому, чем объяснять другому.

Отношение к такой нагрузке двоякое. Для 38% это возможность для роста и расширения навыков. Еще 30% воспринимают это нейтрально, как часть рутины. Однако значительная часть чувствует несправедливость: 16% считают дополнительные задачи лишними, а 11% — несправедливыми.

Самое тревожное — компенсация, а точнее, ее отсутствие. Более трети сотрудников (37%) не получают ничего за выполнение чужих функций. Лишь 13% видят доплату или премию, а для 22% наградой служит просто благодарность руководства. Для 11% такая нагрузка становится трамплином для карьерного роста.

