Дефицит рабочих кадров в России к 2030 году может увеличиться более чем в два с половиной раза — примерно с 1 млн до 2,61 млн человек. По прогнозу консалтинговой компании ЭКОПСИ, из-за сокращения предложения труда обеспеченность экономики рабочими профессиями снизится с 95,9% в 2024 году до 89,5% к концу десятилетия.

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При этом проблема будет расти не столько из-за резкого увеличения спроса, сколько из-за сокращения числа доступных работников. К 2030 году экономике потребуется примерно на 450 тыс. рабочих больше, чем в 2024-м, тогда как потенциальное предложение сократится на 1,16 млн человек.

Главным источником дефицита ЭКОПСИ считает демографические изменения. Рынок труда уже ощущает последствия низкой рождаемости 1990-х годов: к 2030 году численность людей в возрасте 30–34 лет может уменьшиться на 2,82 млн, 35–39 лет — на 3,41 млн, а 60–64 лет — на 2,03 млн. Рост других возрастных групп не компенсирует это сокращение.

Миграция частично сгладит ситуацию, но полностью закрыть разрыв не сможет. В прогнозе ЭКОПСИ на 2025–2030 годы заложен чистый миграционный прирост в 1,35 млн человек. Около 75% из них будут в трудоспособном возрасте, однако с учетом занятости и профессиональной структуры иностранцев на каждые 100 новых мигрантов в реальное предложение рабочих кадров добавится лишь около 42 человек.

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Дополнительное давление создает изменение структуры занятости между поколениями. Среди работников 20–29 лет рабочие профессии занимают 28,8%, а среди 30–34-летних — 28,5%. Для групп 50–59 и 60–64 лет этот показатель значительно выше — 34,9% и 40,2% соответственно. По мере выхода старших работников с рынка их будет сложнее заменить молодыми специалистами той же профессиональной структуры.

Пока компании компенсируют нехватку людей сверхурочными, дополнительными сменами и работой в выходные. Но по мере дальнейшего сокращения кадрового резерва возможности такого подхода будут исчерпываться, предупреждают в ЭКОПСИ. Бизнесу придется искать другие способы поддерживать выпуск — прежде всего за счет роста производительности и перестройки организации труда.

Масштаб будущей проблемы сопоставим с растущей потребностью промышленности. В июне первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что обрабатывающим отраслям до 2030 года потребуется около 4 млн специалистов рабочих профессий. На этом фоне дефицит кадров становится для предприятий не только кадровой, но и производственной задачей: без автоматизации и повышения эффективности компенсировать сокращение предложения труда будет все сложнее.

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