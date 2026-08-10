Российский рынок труда все сильнее смещается в сторону гибких форм занятости: почти 41% всех занятых в стране фактически работают вне традиционных штатных схем, свидетельствуют данные Росстата и ЕМИСС (Единой межведомственной информационно-статистической службы), изученные «Известиями». В январе — мае 2026 года разрыв между общим числом занятых и количеством штатных сотрудников достиг 30,5 млн человек. При этом за год показатель почти не сдвинулся — прирост составил лишь около 80 тыс. человек.

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Общая численность занятых в этот период держалась на уровне 74,6 млн человек, тогда как в штатах организаций числилось 44,1 млн работников. Остальные — это самозанятые, индивидуальные предприниматели, специалисты, привлеченные по гражданско‑правовым договорам, внешние совместители и те, кто трудится у физических лиц.

Однако такая статистика не равна объему теневого сектора. Самозанятые и ИП вполне успешно ведут деятельность легально и добросовестно исполняют налоговые обязательства. Неформальная занятость фиксируется в иных случаях — например, когда зарплату выплачивают без оформления либо используют договоры ГПХ как замену трудового договора.

Тренд на рост доли внештатных работников прослеживается последнее десятилетие. Если в 2015 году разница между общей занятостью и штатным составом составляла 23 млн человек (34% от общего числа занятых), то к 2026 году показатель вырос до 30,5 млн (41%).

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При этом разные методики учета дают заметно отличающиеся цифры. Так, по данным Росстата за III квартал 2024 года, неформальный сектор охватывал около 16 млн человек — то есть 21,3% всех занятых.

Расхождение эксперты Финансового университета Александр Сафонов и Дарья Некипелова объясняют неполным учетом нескольких явлений: серых зарплат, заемного труда, а также практики перевода сотрудников в статус самозанятых. Особенно ярко эта тенденция проявляется в торговле, строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте.

Экономическая логика во многом объясняет популярность гибких форматов. По оценке Дмитрия Ломакина, управляющего партнера компании «Формула согласия», совокупная нагрузка из НДФЛ и страховых взносов достигает примерно 45% от начисленной зарплаты. Для бизнеса это ощутимый стимул использовать альтернативные схемы. В отраслях с высокой текучестью кадров привлечение внештатных специалистов позволяет быстрее закрывать вакансии и гибко реагировать на сезонные пики нагрузки.

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В то же время на рынке действует и противоположный фактор — острый дефицит кадров. В условиях конкуренции за персонал компании все чаще делают ставку на официальное оформление и социальные гарантии, чтобы удержать специалистов и повысить их лояльность.

С октября 2026 года в правилах работы самозанятых и ИП через цифровые платформы появятся новые ограничения. Если исполнитель будет регулярно получать заказы от одной компании — более 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд, — платформа обязана будет ограничить дальнейшее взаимодействие. Эта мера призвана пресечь формальное использование статуса самозанятого для маскировки трудовых отношений.

Прогнозы по динамике сегмента самозанятости остаются высокими. По оценке Ольги Лебединской, доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, численность самозанятых может достичь 18 млн человек уже в 2026 году, а к 2027 году — вырасти до 20 млн. Такой рост отражает не только стремление бизнеса к оптимизации издержек, но и запрос самих работников на гибкость, возможность совмещать проекты и самостоятельно управлять своей занятостью.

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