Владелец биткоин-кошелька, неактивного с ноября 2012 года, перевел часть средств на сумму около $15,6 млн. Транзакция включала отправку 132 BTC на новый адрес и 5 BTC на депозит биржи Kraken

В кошельке, обозначенном как 1Q397, изначально хранилось 444,81 BTC на сумму свыше $50 млн по текущему курсу. В 2012 году, когда кошелек получил эти средства в последний раз, биткоин стоил всего $12,22, а перемещенные сейчас 137 BTC оценивались тогда в $1674. Сегодня их стоимость выросла более чем в 9,3 тыс. раз, с учетом цены биткоина около $114 тыс.

После перевода в исходном кошельке осталось 307,79 BTC на $35,1 млн. Как переведенные, так и оставшиеся биткоины в 2012 году оценивались в общей сложности в $5,3 тыс.

Cryptoticker отмечает, что мотивы владельца неизвестны: это может быть тестовый перевод для продажи, реорганизация кошелька, усиление безопасности или даже планирование наследства.

Подобные случаи в последнее время участились. Так, ранее Galaxy Digital помогла перевести 80 тыс. BTC из старого кошелька на $9 млрд, а другой «кит» перевел средства из биткоина в Ethereum. В начале сентября активировался еще один кошелек с 479 BTC на $53 млн после 13 лет бездействия.