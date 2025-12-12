Искусственный интеллект стал современным цифровым сонником. По данным аналитиков Яндекса, пользователи в пять раз чаще спрашивают у Алисы AI «к чему снится…», чем ищут толкования в обычном поиске. И утренний чат с нейросетью превратился в своеобразный цифровой ритуал — именно на ранние часы приходится пик запросов о сновидениях. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Самые частые гости наших снов, по данным Алисы, — люди: любимые, умершие или просто незнакомцы. На втором месте неожиданно оказалась рыба (ловить, большая, живая), а на третьем — дом, особенно старый или чужой.

В топ-5 также вошли муж и мужчина, причем часто с уточнениями «бывший» или «покойный». Видимо, нейросеть стала цифровым исповедником для тех, кто пытается разобраться в сложных отношениях даже через призму снов.

Но настоящая интрига раскрывается в географии запросов. Чаще всего к толкованию снов обращаются в южных городах — Ростове-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре, Волгограде и Воронеже. А вот в Махачкале, Уфе и Казани этот интерес минимален. Москва и Санкт-Петербург оказались в числе наименее заинтересованных — они на шестом и четвертом местах с конца рейтинга.

