Компания Anthropic добавила в свой чат-бот Claude новую функцию, позволяющую ему ссылаться на прошлые разговоры с пользователем. Это позволяет избавиться от необходимости каждый раз заново вводить контекст и повторять информацию. Теперь Claude может использовать историю чатов и давать более релевантные и персонализированные ответы.

BoliviaInteligente/Unsplash

Новая функция, которая постепенно становится доступной для пользователей платных тарифов Max, Team и Enterprise, значительно улучшает качество взаимодействия. Пользователи могут легко продолжить работу с того места, где остановились, не тратя время на копирование и вставку информации из предыдущих диалогов. Функцию можно включить или выключить в настройках.

Подход Anthropic к реализации «памяти» отличается от конкурентов, в частности от OpenAI. В отличие от ChatGPT, который, по словам пользователей, создает «секретное досье» и запоминает факты, Claude ищет информацию в прошлых чатах и, что важно, явно уведомляет пользователя, когда он это делает. В интерфейсе отображаются названия чатов, на которые ссылается модель.

Такая реализация получила высокую оценку пользователей за прозрачность. «Мне нравится такая прозрачность больше, чем общая „память“», — отметил один из пользователей в X. Этот подход дает пользователю больше контроля и понимания того, на какой информации основывается ответ ИИ, что повышает доверие к системе.

Ранее Anthropic предложила правительству США использовать свою ИИ-модель Claude всего за $1.