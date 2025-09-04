Индивидуальным предпринимателям в России стал доступен сервис, упрощающий выбор кодов деятельности (ОКВЭД) при регистрации ИП. Человек может описать свою бизнес-идею в обычной речи — и ИИ-помощник Gigachat предложит подходящие варианты без необходимости разбираться в сложной классификации.

Unsplash

Ранее при регистрации приходилось искать коды вручную в официальных классификаторах, рискуя ошибиться и получить отказ. Теперь нейросеть анализирует описание деятельности, сопоставляет его с официальной базой и предлагает корректные коды — ускоряя старт бизнеса и минимизируя риски.

Такой подход снижает порог входа в предпринимательство и экономит время при старте. Особенно востребована функция среди тех, кто впервые регистрирует ИП и не имеет опыта работы с юридическими терминами.

По словам директора дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексея Шашкина, сервис за несколько месяцев уже помог более чем 3,5 тыс. новых предпринимателей. Причем наиболее популярными направлениями для открытия такого бизнеса, по его информации, остаются интернет-торговля, транспорт и розничная торговля. Это соответствует общей динамике рынка: россияне активно открывают онлайн-магазины и выходят на маркетплейсы.

Использование искусственного интеллекта также снижает риск ошибок и ускоряет процесс запуска бизнеса: по оценкам экспертов, регистрация ИП с помощью таких инструментов может занимать всего несколько минут.

Подобные цифровые решения появляются и в других финансовых учреждениях. Например, в ВТБ предприниматель тоже получает помощь при регистрации бизнеса в выборе на основе описания деятельности и может сопровождаться до получения статуса через чат-бота.

Британский банк NatWest в марте 2025 года объявил о партнерстве с OpenAI, чтобы улучшить свои клиентские сервисы через интеграцию ИИ-технологий. В рамках проекта планируется модернизировать виртуального помощника и внутреннюю систему: обновленные инструменты будут помогать не только в вопросах финансового консультирования, но и в предотвращении мошенничества.

А у Мосбиржи чат-бот FinGPT помогает пользователям получать доступ к актуальным котировкам не только акций, но и облигаций, фьючерсов и ПИФов. Нейросеть построена на основе нескольких ИИ-агентов, что позволяет ей обрабатывать данные из различных источников, заодно объясняя финансовые термины и подбирая актуальные новости.