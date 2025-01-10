Автоматизированная система оценки недвижимости SRG с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения проанализировала, как менялась средняя стоимость 1 кв. м в 50 городах России с самыми крупными рынками вторичного жилья. Исследование показало, что в 48 из них рост цен составил от 0,02% до 2,06%. При этом в двух городах наблюдалось незначительное снижение — от 0,07% до 0,2%.

Наибольшее влияние на рынок вторичного жилья в 2024 году оказывала дорогая ипотека. Средняя ставка выросла за прошлый год с 16,2% годовых до 29,4%. Для большинства потенциальных покупателей рыночные кредиты стали недоступны.

За счет высоких ставок по ипотеке к концу года наблюдалась тенденция к снижению цен на вторичном рынке в крупных городах. По данным SRG, в сентябре 2024 года отрицательная динамика наблюдалась в семи городах из 50 анализируемых, а в декабре их число выросло вдвое — до 14. Снижение фиксировалось на уровне 1%.

Наибольшее снижение цен в декабре было отмечено в Новокузнецке (-0,87%), Ставрополе, (-0,51%) и Хабаровске (-0,48%). «В среднем рынок претерпевал падения и подъемы стоимости, поэтому средняя тенденция за 2024 год по многим городам изменилась в районе 1%», — пояснили аналитики.

Самый большой рост цен за прошедший год продемонстрировали Сочи и Махачкала. В среднем за год жилье в этих городах подорожало на 2,03% и на 2,06% соответственно.

Средняя стоимость 1 кв. м в Сочи составила 273,3 тыс. руб., а в Махачкале — 96,9 тыс. руб. Эти города были в лидерах по месячному росту цен на протяжении всего 2024 года.

На третьем месте по росту стоимости оказался Улан-Удэ, где средняя цена 1 кв. м выросла на 1,06%, до 125 тыс. руб. В пятерку лидеров попали также Набережные Челны (+1,01%, до 102,1 тыс. руб.) и Краснодар (+1,01%, до 119,2 тыс. руб.).

По итогам 2024 года отрицательная ценовая динамика была отмечена на вторичном рынке Санкт-Петербурга и Балашихи. Там снижение составило 0,07% и 0,2% соответственно.

Средняя цена 1 кв. м в Петербурге, по мнению аналитиков, 207,4 тыс. руб., в Балашихе — 165,2 тыс. руб.

По данным SRG, в Москве стоимость готового жилья за 2024 год почти не изменилась. Рост составил всего 0,13%, а цена 1 кв. м достигла 323,5 тыс. руб.

Напомним, что загородная недвижимость подорожала в большинстве российских регионов. Рост составил в среднем 6,7%, в результате чего ее стоимость достигла 7,4 млн руб. При этом в 14 из 85 исследованных регионов цены снизились.