Федеральный канал «Мир квартир» выяснил, что за 2024 год загородные дома подорожали в 71 регионе России. Рост составил в среднем 6,7%, в результате чего стоимость такой недвижимости достигла 7,4 млн руб. При этом в 14 из 85 исследованных регионов цены снизились.

По данным исследования, сильнее всего подорожали загородные дома в Республике Алтай. Их стоимость в регионе увеличилась за год на 35,6%.

В Кемеровской области цена загородной недвижимости выросла на 29,3%, а в Московской — на 28,9%. В Калужской области дома подорожали на 17,8%, а в Ингушетии рост стоимости составил 17,2%.

При этом в некоторых регионах эксперты отметили снижение цен. Больше всего стоимость загородной недвижимости уменьшилась в Мурманской области. Там дома подешевели за год на 11,2%.

Также снизились цены в Нижегородской области и Калмыкии, на 9,5% и 9%, соответственно. Чуть меньше загородная недвижимость подешевела в Смоленской области (-6,5%) и Мордовии (-5,8%).

Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что главным драйвером повышения цен на загородную недвижимость является не спрос, а инфляция. Также влияние оказывает рост цен на строительные материалы и работы и дефицит трудовых ресурсов.

«При этом рост цен в минувшем году не дотягивает до уровня инфляции. В 2025 году динамика, вероятно, будет еще более вялой», — прогнозирует Луценко.

Напомним, что по прогнозам девелоперов, в скором времени из-за введения счетов эскроу произойдет индексация цен на загородную недвижимость. Застройщики считают, что рост стоимости составит от 35% до 50%.