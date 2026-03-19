Корпоративная структура управления готовится к изменениям на фоне активного внедрения ИИ. В ближайшие годы в организациях могут возникнуть позиции, связанные с контролем рисков интеллектуальных систем и экономикой кибербезопасности. Среди возможных новых ролей — специалист, отвечающий за безопасность и надежность корпоративного ИИ (Chief AI Risk Officer, CAIRO), полагают в Softline.

Рост числа угроз, сопровождающих использование искусственного интеллекта, делает эту позицию востребованной. Среди рисков — атаки на алгоритмы машинного обучения, искажение обучающих данных, генерация ложных ответов и сбои в работе моделей. По данным Gartner, к 2028 году около 30% крупных компаний сформируют специализированные команды для управления такими угрозами.

В зону ответственности CAIRO может входить аудит моделей, контроль качества данных, мониторинг поведения алгоритмов и управление центрами наблюдения за ИИ (AI control rooms).

Как отмечает Алексей Пилипчук, технический директор «Софтлайн Решения», управление рисками ИИ становится таким же важным, как финансовый или операционный контроль. К 2030 году должность Chief AI Risk Officer может стать стандартной для крупных организаций.

Другой тренд — усиление финансового подхода к кибербезопасности. Безопасность все чаще рассматривается не как техническая функция, а как экономический фактор, влияющий на стоимость бизнеса. По прогнозам Cybersecurity Ventures, глобальный ущерб от киберпреступности к 2025 году может достичь $10,5 трлн в год.

Исследования также показывают, что рост киберзрелости экономики способен увеличивать ВВП на душу населения примерно на 1,5%. Это стимулирует компании создавать управленческие позиции, отвечающие за эффективность инвестиций в защиту данных.



Напомним, что Минцифры представило законопроект, который впервые закрепит на законодательном уровне правила разработки и применения ИИ в России. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

