За период с конца 2021 по 2025 год в России было зарегистрировано более 100 новых компаний с немецкими учредителями. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического сервиса Rusprofile, с которыми ознакомился «Прайм».

Freepik

При этом общее количество действующих предприятий с немецким участием сохраняется на уровне 1948 организаций, что свидетельствует о сложных процессах реструктуризации немецкого бизнеса в России. Эксперты отмечают, что на фоне ликвидации 400 компаний с немецким капиталом происходит активный процесс смены форм присутствия.

Как пояснил Роман Копосов из компании «АРБ Про», многие немецкие предприниматели выбирают стратегию трансформации бизнеса через передачу активов, получение российского гражданства, локализацию производства или изменение юридического статуса.

Характерным примером такой адаптации стала история компании «Металок Рус», специализирующейся на инженерно-техническом сервисе. Менеджер предприятия Лео Эппингер выкупил российский бизнес, принял гражданство РФ и продолжил управление компанией.

Наиболее значительно сократилось присутствие немецких компаний в сфере промышленного оборудования и машиностроения. По данным экспертов, за 2019−2023 годы экспорт немецких машин и оборудования в Россию уменьшился на 76%, а поставки автомобилей и автокомпонентов сократились на рекордные 94%.