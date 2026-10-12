Немецкая компания 1Komma5Grad развивает ИИ, который помогает домохозяйствам экономить на электричестве, автоматически управляя солнечными панелями, аккумуляторами и тепловыми насосами. В новом раунде финансирования стартап оценили в $1,35 млрд.

He Gong, Unsplash

В основе технологии компании лежит Heartbeat AI — система, которая объединяет домашнее энергетическое оборудование и управляет его работой с учетом цен на электричество и доступности энергии из возобновляемых источников. Ее задача — не просто сократить потребление, а перенести его на более выгодное время.

Например, если днем солнечные панели вырабатывают больше электричества, чем нужно дому, система может направить излишки в аккумулятор. Когда электричество становится дорогим, накопленную энергию можно использовать для питания дома. Если же действует динамический тариф и на рынке появляются часы с низкими ценами, Heartbeat AI может автоматически закупать электричество в это время. При подходящих условиях система также позволяет продавать излишки энергии из домашних аккумуляторов обратно в сеть.

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Алгоритм учитывает работу разных устройств, в том числе тепловых насосов и зарядных станций для электромобилей. Благодаря этому дом может использовать энергию тогда, когда она дешевле или доступнее, а не просто реагировать на потребность в электричестве в конкретный момент. Объединяя множество таких систем, компания создает виртуальную электростанцию — сеть домашних устройств, которыми можно управлять как единым энергетическим ресурсом. Это помогает эффективнее использовать солнечную и ветровую генерацию и снижать нагрузку на энергосистему.

Heartbeat AI может работать не только с оборудованием, установленным самой 1Komma5Grad: компания также открывает платформу для совместимых устройств других производителей. Это позволяет подключать уже существующие солнечные панели, аккумуляторы, тепловые насосы и электромобили.

Компания вложит более €100 млн в энергетический ИИ

На фоне развития этой технологии 1Komma5Grad намерена увеличить инвестиции в Heartbeat AI. В 2027 году стартап планирует направить на проект более €100 млн (около $111,9 млн). В последнем раунде финансирования компанию оценили в $1,35 млрд, что закрепляет за ней статус технологического «единорога» — частной компании с оценкой выше $1 млрд.

В сентябре 2026 года 1Komma5Grad подтвердила планы получить около $750 млн выручки за весь год. Компания также рассматривает выход на рынок США с 2027 года. По словам генерального директора Филиппа Шрёдера, интерес инвесторов к американскому рынку стал одним из факторов, побудивших компанию изучить возможности расширения.

Результаты бизнеса в 2027 году также повлияют на решение о сроках возможного IPO в США. В 2025 году компания отложила планы выхода на биржу на фоне рыночной неопределенности, связанной с политикой американской администрации в области возобновляемой энергетики и торговли.

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