Американский стартап Reservoir привлек $8 млн в посевном раунде, чтобы масштабировать производство «умных» водонагревателей и установить около 1 тыс. устройств в домах в районе Бостона (США) к концу следующего года. Пока в России горячую воду летом отключают для профилактики, американский стартап пытается превратить ее наличие в элемент энергетической инфраструктуры.

Kateryna Hliznitsova, Unsplash

Компания основана Люком Уинстоном-Альманзаром, ранее занимавшим должность директора по развитию бизнеса в стартапе 3D-печати Formlabs, а также Габриэлем Паризи-Амоном и Джейком Фелсером. По словам основателей, традиционные водонагреватели слишком много потребляют и практически не используют данные о поведении владельцев.

Reservoir пытается превратить водонагреватель в интеллектуальную систему хранения энергии. Устройство анализирует, когда жильцам обычно требуется горячая вода, и заранее нагревает бак в периоды низкого спроса на электричество и более низких тарифов. Тепловой насос Reservoir, по словам компании, почти в четыре раза эффективнее обычного электрического водонагревателя и примерно в пять раз эффективнее газового.

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Такой подход позволяет использовать горячую воду как своеобразный аккумулятор для энергосистемы. То есть бак здесь нужен не только для того, чтобы кто-нибудь наконец смог принять душ, но и как часть управления энергопотреблением. В будущем Reservoir планирует объединять установленные в домах устройства и участвовать в программах управления спросом, временно снижая нагрузку на электросеть в часы пикового потребления.

При этом компания делает ставку не только на экономию энергии. Первый месяц после установки водонагреватель собирает данные о потреблении воды, чтобы обучить модель прогнозирования. Затем система автоматически выбирает наиболее выгодное время для нагрева.

В устройство также встроен ультразвуковой датчик, способный обнаруживать протечки в системе водоснабжения и отправлять уведомления владельцу через приложение. Старшая версия Max получила дополнительные функции: циркуляционный клапан для быстрой подачи горячей воды, защиту труб от замерзания и режим «вечеринки». В последнем случае 50-галлонный бак способен обеспечить до 150 галлонов горячей воды.

Раунд возглавила Asymmetric Capital Partners, к нему также присоединились Founder Collective и MCJ. Reservoir продает две модели: Core за $5 тыс. и Max за $6,5 тыс. с учетом установки. Для жителей Массачусетса доступна скидка $1050. Компания также предоставляет 10-летнюю гарантию.

Сейчас Reservoir установила около 100 водонагревателей в районе Бостона. Компания рассчитывает довести их число примерно до 1000 к концу следующего года. В перспективе стартап хочет превратить сеть бытовых водонагревателей в распределенную систему хранения энергии, которая сможет одновременно сокращать расходы владельцев домов и снижать нагрузку на электросеть.

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