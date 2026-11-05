Берлинский финтех-стартап Pliant привлек $80 млн для развития своей платформы B2B-платежей под потребности ИИ-агентов в раунде серии C. Его возглавили фонды Seaya Nova и Speedinvest, также участвовали Illuminate Financial, Motive Partners и Molten Ventures. Деньги пойдут на выход на рынки США и Канады, подготовку к запуску в других регионах и платежи для ИИ-агентов.

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Компания основана в 2020 году. Карты Pliant выпускает в 13 валютах в 32 странах по европейской лицензии на выпуск электронных денег, полученной в Финляндии. По данным компании, ее выручка удваивалась три года подряд, а ARR превысил $100 млн. Предыдущий раунд на $40 млн (серия B) закрылся в апреле 2025 года, к тому моменту компания привлекла уже более $100 млн.

Платформа объединяет выпуск карт, платежные счета, валютные операции и управление расходами. Теперь к ней можно подключать внешних агентов (Claude, ChatGPT, Cursor или собственные автоматизации компании) через протокол MCP. Агенты смогут анализировать транзакции, прикреплять чеки, готовить отчетность и запрашивать выпуск карт в рамках заданных лимитов, бюджетов и категорий продавцов.

В Pliant говорят, что предусмотрены разные режимы контроля: человек может подтверждать каждый карточный платеж, только операции выше заданного порога или заранее разрешить агенту работать в установленных пределах. Переводы всегда требуют подтверждения пользователя. Среди возможных сценариев компания называет оплату туристических бронирований одноразовыми картами и пополнение рекламных кабинетов с дневным лимитом.

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Партнер Seaya Nova Винот Джаякумар объясняет инвестицию тем, что даже при передаче платежных задач ИИ-агентам нужен лицензированный участник, деятельность которого можно проверить и который несет юридическую ответственность. По его словам, именно такую инфраструктуру предоставляет Pliant.

Рынок, однако, пока не решил, кто отвечает за ошибочный платеж агента. Visa и Mastercard уже запустили собственные решения для платежей ИИ-агентов, а по оценке Chargebacks911 (компании, зарабатывающей на разборе платежных споров), инфраструктура споров и распределения ответственности отстает от запуска самих продуктов.

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