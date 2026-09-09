Финтех-стартап Split Pay привлек $100 млн в раунде серии B, который может еще увеличиться. Сервис позволяет арендаторам и ипотечным заемщикам полностью и вовремя вносить ежемесячный платеж, а погашение до половины этой суммы откладывать на срок до 30 дней.

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За такую отсрочку Split Pay берет 2% от всей суммы счета и дополнительно $10 в месяц. По данным компании, проценты и штрафы за просрочку не начисляются; если клиент не возвращает деньги, сервис блокирует ему дальнейший доступ.

Через Split Pay можно проводить и другие крупные платежи, в том числе по студенческим и автокредитам. Компания утверждает, что у сервиса около 1 млн пользователей, причем примерно четверть из них обращается к нему каждый месяц.

В ближайшее время Split Pay планирует вместе с Visa выпустить кредитную карту. Стартап обещает низкую процентную ставку, но бонусной программы у карты не будет.

В 2023 году Split Pay привлекла $15 млн в посевном раунде, а осенью 2025-го — $25 млн в серии A. Нынешний раунд серии B составляет около $100 млн и, по данным Axios, может еще увеличиться. Лид-инвестором раундов A и B выступила Khosla Ventures; в число инвесторов также вошли Thrive Capital и Макс Левчин.

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Сооснователь и гендиректор Split Pay Андрей Боровский ранее работал топ-менеджером в Block, развивающей сервис Cash App. По его словам, первые два года команда создавала собственную ИИ-модель оценки кредитного риска для клиентов младше 40 лет. С ее помощью стартап рассчитывает расширять кредитование без сопоставимого роста потерь от невозвратов.

По словам Боровского, средний клиент Split Pay зарабатывает около $90 тыс. в год, а после текущих расходов у него остается примерно $2,1 тыс. в месяц. Однако даже такие пользователи нередко живут от зарплаты до зарплаты, поскольку даты крупных платежей не совпадают с датами поступления дохода.

По сути, Split Pay продает клиенту до 30 дней дополнительного времени между оплатой крупного счета и поступлением дохода. Стартап переносит механику BNPL с разовых покупок на аренду, ипотеку и другие регулярные платежи, зарабатывая на комиссии со всей суммы и ежемесячной подписке.

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