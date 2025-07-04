Общие продажи пива в Германии упали на 6,8% за первые пять месяцев 2025 года, что стало крупнейшим спадом с момента объединения страны. Об этом пишет Spiegel. Пивоваренная отрасль потеряла 2,3 млн гектолитров по сравнению с прошлым годом. Однако продажи безалкогольного варианта напитка растут.
По данным пивоварни Veltins, даже в год пандемии коронавируса в 2021 году за этот период было продано больше пива. По словам исполнительного директора по продажам компании Райнера Эмига, отрасль вряд ли сможет наверстать упущенное в 2025 году.
Генеральный директор Veltins Фолькер Куль подчеркнул, что благоприятная погода в первом полугодии не помогла отрасли, так как потребители сокращают расходы. «Люди отказываются от второго или третьего бокала», — сказал он.
Однако исключением из общего спада стало безалкогольные пиво: его продажи выросли на 9%. В то же время, по словам генерального директора Veltins Фолькера Куля, такие продукты лишь частично компенсируют убытки, покрывая треть потерь от алкогольного пива.
Главный исполнительный директор Немецкого союза пивоварен Хольгер Айхеле указал на высокие затраты, включая расходы на персонал, и плохое потребительское настроение, влияющее на гастрономию и пивоварни. Многие заведения борются за выживание, добавил он.
В Германии наблюдается многолетняя тенденция к снижению продажи пива. По данным главного статистического органа страны, реализация пива в 2024 году сократилась на 1,4%, составив 8,3 млрд литров. По сравнению с 1993 годом продажи сократились на 25,3%. Кроме того, потребление пива упало со 107 литров на человека в 2013 году до 88 литров в 2023-м.