Общие продажи пива в Германии упали на 6,8% за первые пять месяцев 2025 года, что стало крупнейшим спадом с момента объединения страны. Об этом пишет Spiegel. Пивоваренная отрасль потеряла 2,3 млн гектолитров по сравнению с прошлым годом. Однако продажи безалкогольного варианта напитка растут.

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По данным пивоварни Veltins, даже в год пандемии коронавируса в 2021 году за этот период было продано больше пива. По словам исполнительного директора по продажам компании Райнера Эмига, отрасль вряд ли сможет наверстать упущенное в 2025 году.

Генеральный директор Veltins Фолькер Куль подчеркнул, что благоприятная погода в первом полугодии не помогла отрасли, так как потребители сокращают расходы. «Люди отказываются от второго или третьего бокала», — сказал он.

Однако исключением из общего спада стало безалкогольные пиво: его продажи выросли на 9%. В то же время, по словам генерального директора Veltins Фолькера Куля, такие продукты лишь частично компенсируют убытки, покрывая треть потерь от алкогольного пива.

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Главный исполнительный директор Немецкого союза пивоварен Хольгер Айхеле указал на высокие затраты, включая расходы на персонал, и плохое потребительское настроение, влияющее на гастрономию и пивоварни. Многие заведения борются за выживание, добавил он.

В Германии наблюдается многолетняя тенденция к снижению продажи пива. По данным главного статистического органа страны, реализация пива в 2024 году сократилась на 1,4%, составив 8,3 млрд литров. По сравнению с 1993 годом продажи сократились на 25,3%. Кроме того, потребление пива упало со 107 литров на человека в 2013 году до 88 литров в 2023-м.