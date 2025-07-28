На фоне растущего интереса граждан Северной Кореи к зарубежному контенту, особенно среди молодежи и городских жителей, администрация страны запустила собственный телесериал.

wsj.com

«Новая весна на равнинах Пэхэка» — это 22-серийная драма, которая делает центральными темами сюжета социальное неравенство и другие спорные элементы государственной системы.

Создатели сериала решили показать трудности обыденной жизни, в том числе семейные конфликты, которые раньше почти не освещались в медиа-пространстве.

Главный герой — партийный работник, отправленный в сельскую местность для повышения урожайности. Его жена в отчаянии от переезда: инфраструктура в деревне слабая, школы плохие, а шансы поступить в университет для их сына минимальны. Также присутствует романтическая линия с переживаниями, что совершенно нетипично для северокорейского ТВ.

Сериал также пытается показать Северную Корею как современную страну: персонажи используют смартфоны, школьники запускают дроны, а одна из героинь мечтает разработать сельскохозяйственный дрон для удобрений.



Государственные СМИ уже объявили сериал хитом, но некоторые сомневаются в его популярности и считают, что северокорейцы по-прежнему будут смотреть запрещенный южнокорейский контент.