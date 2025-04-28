Масштабное отключение электроэнергии парализовало несколько европейских стран. Португальский оператор REN назвал причиной блэкаута «редкое атмосферное явление» в Испании. Так, из-за экстремальных изменений температуры в этой стране произошли «аномальные колебания» мощности на ЛЭП высокого напряжения, отметили в компании. Восстановление электросети может занять до недели.

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В понедельник, 28 апреля 2025 года, около 12:30 по местному времени Испания и Португалия столкнулись с масштабным отключением электроэнергии, затронувшим миллионы жителей. Перебои также были зафиксированы во Франции, Бельгии и Андорре.

Блэкаут парализовал транспортную инфраструктуру. Так, остановилось метро в Мадриде и Барселоне. Аэропорты столиц Испании и Португалии приостановили работу, а в Порту и Фару перешли на использование резервных генераторов.

Светофоры, телефонные сети и интернет перестали функционировать, вызвав хаос на дорогах и в магазинах. Кроме того, была приостановлена работа атомных электростанций в Испании.

Испанский оператор Red Eléctrica отметил «очень сильное колебание потока мощности» и активировал экстренный план восстановления, вернув подачу электроэнергии в некоторые районы севера, юга и запада Испании к вечеру. Португалия также частично восстановила энергоснабжение.

Власти обеих стран изначально не исключили возможность кибератаки, хотя глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ее признаков пока нет.

По данным The Financial Times, энергосистемы Испании и Португалии потеряли более 10 ГВт мощности, что делает сбой одним из крупнейших в истории современной Европе.