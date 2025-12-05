Warner Bros. Discovery вступила в эксклюзивные переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max глобальному гиганту Netflix. Сумма потенциальной сделки оценивается более чем в $60 млрд, что может сделать ее одной из крупнейших в истории медиаиндустрии, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. К концу дня стороны пришли к соглашению.

Unsplash

Netflix, по данным собеседников агентства, предлагает $5 млрд в качестве неустойки (отступных) на случай, если сделка не будет одобрена антимонопольными регуляторами. Этот шаг позволил компании опередить других претендентов — Paramount Skydance и Comcast, которые также вели борьбу за активы Warner.

Если соглашение будет заключено, Netflix, выросший из сервиса по прокату DVD и никогда не приобретавший столь крупных студий, объединит свои технологии и глобальную платформу ($437 млрд капитализации, около 300 млн подписчиков) с легендарной голливудской киностудией и ее бесценным контентом. В таком случае в собственность Netflix перейдут архивы с франшизами «Гарри Поттер», «Друзья», «Игра престолов», а также телеканал HBO и производственные мощности в Бербанке.

Сделка, однако, столкнется с серьезными антимонопольными барьерами. Объединенная база подписчиков может достигнуть 450 млн человек, что вызовет пристальное внимание регуляторов в США и Европе. Уже сейчас против возможного слияния выступили некоторые американские политики, опасающиеся снижения конкуренции. Paramount, один из проигравших претендентов, обвинил Warner Bros. в проведении «недобросовестного» аукциона в пользу Netflix.

Для Warner Bros. Discovery продажа станет логичным завершением ее реструктуризации, в ходе которой компания уже выделила свои кабельные активы (CNN, TNT, TBS). Традиционный телевизионный бизнес переживает спад, и сделка с Netflix позволит монетизировать медийные активы по максимальной стоимости. Для индустрии в целом это будет означать дальнейшую консолидацию и усиление доминирования нескольких технологических медийных гигантов в эпоху стриминга.

К середине дня стало известно, что Netflix купил Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд. Ожидается, что завершение сделки состоится в третьем квартале 2026 года.