Отрасль развлечений стоит на пороге исторической трансформации, поскольку медиагиганты Paramount, Comcast и Netflix официально вступили в борьбу за активы Warner Bros. Discovery (WBD), подтвердил информированный источник The Hollywood Reporter.

Подача заявок в четверг, 20 ноября, ознаменовала официальное начало процесса, который с высокой долей вероятности завершится продажей всего конгломерата или его ключевых частей новому владельцу, что приведет к беспрецедентной консолидации на кризисном медиарынке.

Потенциальные покупатели демонстрируют принципиально разные стратегические подходы. Paramount под руководством Дэвида Эллисона выделяется своим стремлением к полному поглощению, нацелившись на весь портфель WBD, включая такие жемчужины, как студии HBO, стриминговый сервис HBO Max, а также обширную сеть кабельных каналов — от CNN и TNT до HGTV и Food Network.

В то же время Comcast, материнская компания NBCUniversal, и потоковый лидер Netflix проявляют избирательный интерес, концентрируясь в первую очередь на студийном и стриминговом бизнесе. Подобный сценарий вынудит совет директоров WBD, если он одобрит эти предложения, принять сложное решение о судьбе линейного телевизионного актива — либо выделить его в самостоятельную компанию, либо найти для него отдельного покупателя.

Несмотря на официальный старт торгов, ключевые вопросы остаются без ответа. Одной из главных интриг является возможное участие ближневосточного капитала — остается неясным, предоставляют ли Саудовская Аравия или другие фонды региона финансирование для поддержки заявок Paramount или Comcast, с которыми они ранее были связаны в переговорных процессах. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно появления других претендентов.

Теперь совету директоров WBD предстоит тщательно оценить поступившие необязывающие предложения и определить дальнейший путь, который, вероятно, будет включать дополнительные раунды торгов.

Особую сложность для частичных сделок, предлагаемых Comcast и Netflix, составят необходимость точной оценки стоимости оставшегося линейного бизнеса и преодоление серьезных регуляторных барьеров, поскольку администрация президента США Дональда Трампа может оспорить такие сделки на основании антимонопольного законодательства.