Компания Netflix получила патенты на технологии, которые позволят персонализировать трейлеры и создавать интерактивные фильмы с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Business Insider.

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Первый патент, выданный в декабре 2024 года, описывает создание трейлеров, адаптированных под предпочтения конкретного пользователя. Трейлер может выделять сцены с актером, который нравится пользователю, или подчеркивать жанр и комедийные моменты, указано в патенте. Технология применима к фильмам, сериалам, аудиокнигам и их трейлерам.

Второй патент, полученный в феврале 2025 года, описывает метод создания интерактивных фильмов в стиле «выбери свое приключение» с использованием машинного обучения. Такие фильмы предлагают зрителям варианты сюжета, основанные на их предпочтениях, например романтические сцены для любителей этого жанра.

Netflix ранее экспериментировала с интерактивным контентом, однако в мае 2025 года компания удалила все интерактивные проекты из-за ограничений прежней технологии, предлагавшей одинаковые сюжетные развилки всем зрителям.

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Сооснователь AI-стартапа Moments Lab Филипп Петипон отметил, что динамическое повествование имеет большой потенциал для вирусности в соцсетях. Он предположил, что технология может быть применена в будущем сезоне «Черного зеркала».

Netflix стремится упростить выбор контента, так как обилие фильмов и сериалов затрудняет поиск подходящего. В мае 2025 года компания обновила главную страницу, добавив ярлыки, рекомендации по настроению и ИИ-поиск.