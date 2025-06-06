В 2015 году Netflix представил короткую аудиозаставку, которая теперь сопровождает каждый оригинальный проект платформы. Сейчас резкое «та-дам» — не просто заставка, а узнаваемый элемент идентичности Netflix.

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Созданием заставки занимался дизайнер звука Лон Бендер, обладатель премии «Оскар» за работу над фильмом «Храброе сердце». Перед Бендером стояла задача — разработать звук, который был бы лаконичным, но при этом вызывал ассоциации с кинотеатром. Netflix настаивал на максимальной краткости, поскольку заставка должна была использоваться перед каждой серией, а зрители, по мнению компании, быстро уставали от длинных вступлений.

В процессе работы Бендер создал десятки версий, используя разнообразные источники звука: хлопки, удары, синтезированные тоны и даже звук козьих копыт. По его словам, этот эффект должен был добавить глубины и «физического присутствия». В финальный вариант он не вошел, но использовался на этапе звукового прототипирования. Результатом стала комбинация резкого перкуссионного удара и низких гармоник — лаконичная и узнаваемая.

Первоначально рассматривалась и более длинная версия заставки — около 20 секунд. Она включала атмосферные звуки и кинематографическую структуру, напоминающую вступления студий вроде THX, однако этот вариант сочли излишне сложным для потокового формата и оставили только для ограниченного использования.

В 2020 году для показов в кинотеатрах Netflix заказал новую версию аудиологотипа у композитора Ханса Циммера — эта версия длится 16 секунд и включает оркестровую аранжировку на основе исходного мотива. Она используется исключительно в кино и на специальных мероприятиях.

Звук Netflix остается одним из немногих примеров аудиобрендинга, который активно используется в потоковом видеосервисе и сохраняет полную идентичность вне визуального контекста.