Главная бейсбольная лига США (MLB) предложила сократить регулярный сезон с 162 до 154 матчей для каждой команды начиная с 2029 года. Лига намерена пересмотреть календарь соревнований с учетом изменений на рынке спортивных трансляций, где традиционное кабельное телевидение постепенно уступает место новым способам распространения контента.

Momina Zeshan, Unsplash

Как сообщает Sportico, долгие годы продолжительный сезон MLB был удобен кабельным телеканалам. Сотни матчей обеспечивали их спортивным контентом практически на все лето. Однако по мере изменений на телевизионном рынке лига ищет новые способы сделать трансляции привлекательнее для вещателей и зрителей. Сокращение сезона должно совпасть с началом действия новых национальных соглашений о медиаправах в 2029 году.

Хотя сокращение сезона уменьшит общее число матчей и связанных с ними рекламных возможностей, MLB рассчитывает компенсировать это изменением расписания. Большинство понедельников предлагается сделать выходными для команд, оставив возможность проводить один-два матча в отдельном окне для национальных трансляций. Кроме того, лига намерена расширить второй раунд плей-офф: вместо серий до трех побед команды будут играть до четырех. Это позволит увеличить максимальное число матчей в каждой серии с пяти до семи, а во всем плей-офф — добавить до восьми игр.

Лига рассчитывает сделать отдельные матчи заметнее для широкой аудитории и увеличить привлекательность решающих стадий чемпионата для вещателей. Однако ей предстоит найти баланс между сокращением числа игр в регулярном сезоне, стоимостью трансляций и доходами клубов, для которых каждый домашний матч остается источником выручки.

Пока предложение MLB остается предметом переговоров с профсоюзом игроков. Причем лига связывает изменения календаря с введением потолка зарплат, против которого выступают представители бейсболистов. Действующее трудовое соглашение истекает 1 декабря 2026 года, и сторонам еще предстоит договориться об условиях нового. Если компромисс будет достигнут, сокращенный регулярный сезон и расширенный плей-офф могут появиться в 2029 году.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.