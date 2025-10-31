Крупнейшая потоковая платформа Netflix объявила 30 октября о решении провести дробление своих акций в пропорции 10 к 1. Эта финансовая операция не оказывает влияния на фундаментальные показатели компании, однако способна сделать высокостоимостные ценные бумаги более доступными для широкого круга частных инвесторов, передает CNBC.

Freepik

Согласно установленной процедуре, текущие акционеры, зафиксированные в реестре на 10 ноября, получат девять дополнительных акций за каждую имеющуюся у них ценную бумагу. Фактическое зачисление новых акций на счета инвесторов произойдет 14 ноября, а торги по скорректированной цене стартуют в понедельник, 17 ноября.

Руководство Netflix, чьи акции демонстрируют устойчивый рост в течение последних трех лет и в настоящее время оцениваются выше $1 тыс. за штуку, пояснило, что целью дробления является «снижение рыночной стоимости обыкновенных акций до уровня, более доступного для сотрудников, участвующих в программе опционов компании».

На финансовых рынках данная новость была встречена положительно — котировки Netflix продемонстрировали рост более чем на 2% после анонса. Закрытие торгов в четверг зафиксировало цену акции на отметке $1 089, что отражает 42-процентное увеличение стоимости за годовой период.

Прочитайте также Акции Netflix взлетели на фоне повышения цен на подписку и рекордного роста прибыли

В настоящее время акции Netflix входят в десятку наиболее дорогостоящих ценных бумаг индекса S&P 500 с ценой превышающей $1 тыс. Компании, достигающие подобных ценовых уровней, традиционно прибегают к процедуре дробления, хотя ее практическая эффективность в современных условиях подвергается сомнению в связи с распространением практики дробной торговли на брокерских платформах.

Суть дробления акций заключается в том, что каждый инвестор получает большее количество акций по пропорционально сниженной цене, при этом общая стоимость инвестиционного портфеля остается неизменной. Все фундаментальные финансовые показатели эмитента сохраняют свои значения.

Для Netflix это уже третий случай дробления акций за всю историю компании — предыдущие операции проводились в 2015 и 2004 годах.