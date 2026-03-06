Netflix объявил о покупке InterPositive — компании, основанной актером и режиссером Беном Аффлеком, которая создает инструменты на базе искусственного интеллекта для работы кинематографистов. Сам Аффлек присоединится к Netflix в роли старшего советника.

Dima Solomin, Unsplash

Сделка с InterPositive последовала всего через неделю после того, как Netflix отказался увеличивать свое предложение по приобретению Warner Bros., что позволило Paramount одержать победу в конкуренции за медиакомпанию. Paramount, принадлежащая Дэвиду Эллисону, выкупает компанию полностью, а Netflix, который претендовал лишь на часть активов, выходит из сделки с компенсацией в размере $2,8 млрд за расторжение прежнего соглашения.

В январе, в подкасте Джо Рогана, Аффлек высказывался о роли искусственного интеллекта в кино, заявив, что ИИ «станет инструментом, как и визуальные эффекты», но не сможет полностью заменить процесс создания фильмов. «Я не думаю, что он сможет написать что-то значимое или создавать фильмы с нуля, как Тилли Норвуд. Это чушь», — отметил он, имея в виду созданную с помощью ИИ «актрису» Тилли Норвуд от компании Xicoia, которая вызвала волну критики в Голливуде, включая профсоюз SAG-AFTRA.

Покупка InterPositive отражает более широкую тенденцию в индустрии, где студии активно внедряют ИИ в кинопроизводство. Так, Paramount, которая ранее охарактеризовала ИИ как «трансформационный фактор» для будущей объединенной компании Paramount-Warner Bros., планирует увеличить использование технологий искусственного интеллекта в десять раз, рассматривая их как «невероятный инструмент для художников, расширяющий творческие возможности».

Аналогичный шаг сделал и Disney, заключивший в декабре соглашение с OpenAI на $1 млрд для лицензирования своих персонажей в инструменте создания видео Sora, что стало одной из крупнейших сделок между голливудской студией и ИИ-компанией на сегодняшний день.

