Многомесячное противостояние между медиагигантами за контроль над Warner Bros. Discovery наконец завершилось. Paramount, принадлежащая Дэвиду Эллисону, выкупает компанию целиком, а Netflix, претендовавший на часть активов, выходит из игры с компенсацией в $2,8 млрд за расторжение предыдущего соглашения.

Silas Lundquist/Unsplash

Развязка наступила после того, как совет директоров Warner Bros. Discovery официально признал последнее предложение Paramount Skydance в размере $31 за акцию превосходящим и предоставил Netflix четыре рабочих дня для ответного хода.

В Netflix ответили отказом: соруководители компании Тед Сарандос и Грег Питерс объяснили, что их полностью денежная оферта на $82,7 млрд за студию и стриминг была тщательно просчитана, но поднимать ставку до $111 млрд, которые предложили конкуренты за всю компанию вместе с долгами, они не готовы — это противоречит принципам финансовой дисциплины, которых Netflix придерживается годами.

Что входит в сделку

Paramount получает не просто киностудии, а целый медийный конгломерат. В активы переходят стриминговый сервис HBO, игровые подразделения, а также внушительный список телевизионных сетей: CNN, TBS, TNT, Discovery и HGTV.

Общая сумма сделки достигает примерно $111 млрд, причем $33 млрд из этой суммы приходятся на долговые обязательства Warner Bros. Discovery. Для сравнения: Netflix предлагал $83 млрд, но только за студии и стриминг, оставляя телесети и долги за рамками своего предложения.

Финансовую мощь для этого приобретения обеспечил Ларри Эллисон, основатель Oracle и один из богатейших людей планеты с состоянием $201 млрд. Именно его поддержка и дополнительные акции позволили его сыну Дэвиду сделать предложение, от которого невозможно было отказаться. Кроме того, сделку подкрепили кредитные линии на $57,5 млрд от Bank of America Merrill Lynch, Citi и Apollo Global Management.

Инвесторы восприняли исход битвы с оптимизмом. Акции Netflix взлетели на 10% после закрытия торгов — рынок, судя по всему, посчитал, что получить $2,8 млрд отступных и не ввязываться в переплату за сомнительные активы — вполне достойный результат.

Акции Paramount прибавили 4,5%. Примечательно, что собственная капитализация Paramount составляет всего $12 млрд, но с поддержкой Ларри Эллисона и кредитных линий от крупнейших банков это не стало препятствием для сделки масштабом в $111 млрд.

