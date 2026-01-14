Стриминговый гигант Netflix ведет активные переговоры по коррекции условий приобретения медиаконгломерата Warner Bros. Discovery. Согласно информации источников Bloomberg, близких к процессу, компания рассматривает возможность трансформации своей первоначальной смешанной сделки в полностью денежное предложение для акционеров студии и ее сервисов.

Freepik

Такой шаг, как предполагается, может ускорить завершение сделки, которая, по оценкам, потребует еще нескольких месяцев и сталкивается с активным сопротивлением. Оппонентами выступают как политические круги, так и конкурирующая Paramount Skydance Corp., а мнения институциональных инвесторов о целесообразности покупки разделились.

Изначальные условия предполагали, что акционеры Warner Bros. Discovery получат $23,25 наличными и $4,50 в виде акций Netflix за каждую свою ценную бумагу, с оговорками на случай падения котировок стримера ниже $97,91. Однако с момента начала активной борьбы за актив в октябре акции Netflix потеряли около четверти стоимости, торгуясь во вторник в районе $89,07. Это делает предложение с акциями менее привлекательным.

Для финансирования покупки Netflix привлекла масштабные ресурсы, заручившись поддержкой банков с Уолл-стрит на сумму в $59 млрд в виде одного из крупнейших в истории промежуточных кредитов. Часть этой суммы, около $25 млрд, уже была рефинансирована за счет выпуска долгосрочных долговых обязательств.

Аналитики отмечают, что у компании остается значительный запас финансовой прочности для привлечения дополнительных заемных средств без угрозы для своего высокого кредитного рейтинга.

Параллельно Paramount предпринимает агрессивные попытки сорвать сделку, выдвигая собственное предложение по поглощению Warner Bros. Discovery. Руководство Paramount, включая генерального директора Дэвида Эллисона и его отца, соучредителя Oracle Ларри Эллисона, представило тендерное предложение, предоставило личную гарантию на финансирование в $40,4 млрд и даже инициировало судебный процесс для получения более детальной информации об оценке сделки с Netflix. В их планах также значится попытка повлиять на исход голосования через назначение своих представителей в совет директоров Warner.

Новости о пересмотре условий со стороны Netflix позитивно восприняты рынком. В ходе торгов во вторник акции Warner Bros. Discovery подорожали на 1,6%, достигнув отметки в $28,86, в то время как бумаги Netflix выросли на 1%, до $90,32.