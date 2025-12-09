Гонка за приобретение Warner Bros. Discovery (WBD) получила новый поворот. Paramount Skydance объявила о запуске предложения по выкупу всех акций WBD по $30 за бумагу, оценивая компанию более чем в $108 млрд. Это существенно выше условий, которые Warner ранее согласовала с Netflix.

Freepik

По словам Paramount, предложение сделано «после шести безуспешных попыток переговоров» с руководством WBD. Теперь компания делает ставку на прямой контакт с акционерами и на простую структуру сделки: выплаты полностью деньгами, без акций, без разветвленных схем владения и без выделения отдельных подразделений.

Для инвесторов WBD это означает фиксированную сумму за акцию и возможность выйти из актива без дополнительных рисков. Paramount также утверждает, что их вариант снижает вероятность регуляторных претензий, ведь объединение Warner с Netflix уже вызвало вопросы у антимонопольных ведомств.

Paramount видит в покупке WBD шанс создать одну из крупнейших медиаструктур в мире — с сильной студийной частью, стримингом, спортивными правами и кабельными каналами. Иными словами, компания предлагает не просто выкуп, а стратегическое объединение контентных активов, которое, по мнению ее представителей, способно усилить позиции на фоне растущей конкуренции с технологическими платформами.

Оферта действует до 8 января 2026 года, и, судя по заявлению Paramount, компания готова к долгой борьбе.

Читайте также Крупнейшая сделка года в мире люкса: Prada купила Versace

Предложение Paramount появилось буквально спустя несколько дней после того, как Warner Bros. Discovery объявила о договоренностях с Netflix.

Согласно ранее опубликованной информации, Netflix планировал приобрести студии Warner, HBO и стриминговые активы через смешанные выплаты (часть наличными, часть акциями Netflix). Общая оценка сделки составила около $82–83 млрд. Также Netflix планировала выделить в отдельную компанию кабельные сети Warner.

Для Netflix это был шанс укрепить библиотеку премиального контента: Warner и HBO остаются одними из самых ценных брендов в индустрии. Но именно эта масштабность стала источником регуляторной критики — чиновники опасались чрезмерной концентрации рынка в руках стримингового гиганта.

Теперь исход сделки зависит от того, чье предложение акционеры сочтут более надежным и выгодным.