Американская стриминговая платформа Netflix впервые использовала генеративный искусственный интеллект (ИИ) для создания визуальных эффектов в аргентинском научно-фантастическом сериале «Этернавт» (El Eternauta). Об этом пишет Reuters. Технология позволила значительно сократить время и затраты на производство сложных сцен.

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В квартальном отчете для инвесторов один из глав Netflix Тед Сарандос назвал ИИ «невероятной возможностью» для улучшения качества фильмов и сериалов. В качестве примера он привел сцену разрушения здания в Буэнос-Айресе в «Этернавте».

Реализация этой сцены традиционными методами была бы слишком дорогой для бюджета проекта. Сотрудничество с внутренней студией Eyeline Studios и использование ИИ позволили завершить работу над сценой в 10 раз быстрее, чем с использованием стандартных инструментов визуальных эффектов.

Это первый случай, когда финальные кадры, созданные с помощью генеративного ИИ, появились в оригинальном проекте Netflix. Технология вызвала оживленные дискуссии в Голливуде, особенно после забастовок 2023 года, когда профсоюзы добились новых правил использования ИИ из-за опасений, что он может вытеснить работников индустрии.

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Другой глава платформы Грег Питерс подчеркнул, что Netflix рассматривает ИИ как инструмент для улучшения пользовательского опыта. Например, технология может позволить зрителям искать контент с помощью голосовых команд, например «хочу посмотреть мрачный психологический триллер 80-х». Кроме того, он отметил потенциал ИИ в рекламе, где технология может упростить создание контента для брендов.