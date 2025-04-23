Ко Всемирному дню книги и авторского права образовательная платформа «Нетология» и музыкальный сервис «Звук» провели исследование, чтобы выяснить, как россияне используют аудиоформаты для самообразования. Выяснилось, что 67% респондентов регулярно слушают аудиокниги, подкасты и лекции с образовательными целями. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Аудиоконтент становится все более популярным способом саморазвития: 79% участников опроса слушают познавательные материалы, а доля таких прослушиваний в сервисе «Звук» за год выросла более чем в два раза. Главные причины — возможность совмещать с повседневными делами (62%) и экономия времени (38%).

Среди самых популярных форматов — аудиокниги (67%), лекции и вебинары (65%), подкасты (49%) и короткие аудиоуроки (37%). Тематически россиян больше всего интересуют психология, отношения и личная эффективность, профессиональные навыки, научпоп и культура.

Большинство слушателей потребляет аудиоконтент частями, возвращаясь к нему при удобном случае (61%), а каждый пятый использует его как фон во время рутинных дел. Наиболее популярное время для прослушивания — во время домашних дел, в транспорте и на прогулках.

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Интересно, что россияне чаще доверяют персональным рекомендациям сервисов (32%), чем советам друзей (31%) или мнениям блогеров (26%). Каждый четвертый ориентируется на отзывы и рейтинги, а почти половина возвращается к важным моментам из прослушанного материала.

По данным «Звука», наибольшую популярность среди образовательных подкастов получили «10 глупых вопросов», «Неземной подкаст» и «Лекции Arzamas». Среди аудиокниг — «Думай медленно… решай быстро» Канемана и «0,05» Петра Талантова.

В «Нетологии» отмечают: мультимодальные форматы обучения — один из ключевых трендов EdTech. Аудиоформат делает образование более доступным и гибким, особенно при грамотной работе с речью, структурой и сопровождением контента.