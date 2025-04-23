Интерес россиян к чтению книг растет, выяснил «Яндекс» (исследование есть у «Инк.»). По данным компании, за 2024 год россияне искали книжные магазины в «Картах» более 1,8 млн раз, что на 20% больше, чем за 2023-й. При этом растет популярность всех форматов — бумажных, электронных и аудиокниг. А лидирует среди российских городов по числу книжных магазинов на душу населения Казань.
Компания составила рейтинг городов России по количеству книжных магазинов на 100 тыс. человек и изучила региональные читательские предпочтения.
Пик интереса россиян к книгам приходится на сентябрь, когда поиск магазинов возрастает на 40% по сравнению со средним показателем, а минимум — на ноябрь, когда интерес падает на 15%.
Продажи бумажных книг на «Яндекс Маркете» выросли на четверть в 2024 году по сравнению с 2023-м, отметили в компании. Наибольший рост показала художественная литература — 65%.
Книги для малышей также пользуются спросом: их продажи в первом квартале 2025 года увеличились на 25% год к году.
Кроме того, набирают популярность электронные и аудиокниги. Так, в сервисе «Яндекс Книги» среднее время чтения или прослушивания на одного подписчика в начале 2025 года выросло на 40%.