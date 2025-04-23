Интерес россиян к чтению книг растет, выяснил «Яндекс» (исследование есть у «Инк.»). По данным компании, за 2024 год россияне искали книжные магазины в «Картах» более 1,8 млн раз, что на 20% больше, чем за 2023-й. При этом растет популярность всех форматов — бумажных, электронных и аудиокниг. А лидирует среди российских городов по числу книжных магазинов на душу населения Казань.

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Компания составила рейтинг городов России по количеству книжных магазинов на 100 тыс. человек и изучила региональные читательские предпочтения.

Казань идет первой с показателем 5,01 магазина на 100 тыс. человек. Там самой популярной книгой стала «Слово пацана. Криминальный Татарстан» Роберта Гараева.

идет первой с показателем 5,01 магазина на 100 тыс. человек. Там самой популярной книгой стала «Слово пацана. Криминальный Татарстан» Роберта Гараева. В Ростове-на-Дону (4,56 магазина) популярна «НИ СЫ» Джен Синсеро, в Нижнем Новгороде и Самаре (4,40 и 4,14) — книга Натальи Красновой о сексе.

(4,56 магазина) популярна «НИ СЫ» Джен Синсеро, в и (4,40 и 4,14) — книга Натальи Красновой о сексе. В Москве (3,57 магазина) лидируют произведения Стругацких, а в Санкт-Петербурге (4,09) — «Круть» Виктора Пелевина.

(3,57 магазина) лидируют произведения Стругацких, а в (4,09) — «Круть» Виктора Пелевина. В Новосибирске , Омске , Красноярске и Уфе (3,31–3,26) популярна книга Ольги Примаченко «К себе нежно».

, , и (3,31–3,26) популярна книга Ольги Примаченко «К себе нежно». В Перми и Екатеринбурге (3,90 и 3,71 магазина) популярен комикс Дебби Танг «Быть вместе», а в Воронеже (2,39) — комикс «Майор Гром».

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Пик интереса россиян к книгам приходится на сентябрь, когда поиск магазинов возрастает на 40% по сравнению со средним показателем, а минимум — на ноябрь, когда интерес падает на 15%.

Продажи бумажных книг на «Яндекс Маркете» выросли на четверть в 2024 году по сравнению с 2023-м, отметили в компании. Наибольший рост показала художественная литература — 65%.

Книги для малышей также пользуются спросом: их продажи в первом квартале 2025 года увеличились на 25% год к году.

Кроме того, набирают популярность электронные и аудиокниги. Так, в сервисе «Яндекс Книги» среднее время чтения или прослушивания на одного подписчика в начале 2025 года выросло на 40%.