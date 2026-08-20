Американская биотехнологическая компания Network Bio привлекла $50 млн инвестиций для развития ИИ-платформы, которая объединяет данные о тканях пациентов, образцы крови, молекулярные показатели и долгосрочные клинические результаты.

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Компания из Пало-Альто (Калифорния, США) разрабатывает модели для разных заболеваний, используя сеть академических биобанков, в том числе при Mass General Brigham, Университете Пенсильвании и Университете Колорадо Аншутц. Платформа предназначена для поиска биологических сигналов, которые могут быть общими для разных заболеваний и сохраняться в различных тканях и на протяжении времени.

Network Bio стремится объединить данные, которые обычно изучаются раздельно. По словам сооснователя и гендиректора Асада Али Ахмада, ткани пациентов содержат биологические признаки заболевания, которые компания пытается выявлять с помощью ИИ в больших масштабах.

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Архитектура платформы рассчитана на работу с разными заболеваниями, тканями и типами данных. Компания называет свой подход «био-нативным ИИ» и заявляет, что модели учитывают технические особенности данных и создают интерпретируемые представления биологии заболеваний. Ее руководство также ссылается на результаты исследований, опубликованных в рецензируемых научных журналах, которые охватывали, в частности, респираторные заболевания, заболевания яичников и костей.

Стартап также заключил соглашение о совместной разработке и лицензировании стоимостью более $30 млн с неназванной компанией из списка Fortune 100, входящей в десятку крупнейших компаний здравоохранения. При этом коммерческие соглашения пока не подтверждают клиническую эффективность разработок — компании еще предстоит показать, смогут ли выявляемые моделями сигналы улучшить диагностику, разработку лекарств или подбор пациентов для лечения.

Хотя Network Bio не позиционирует себя как компания в сфере долголетия, ее подход может иметь значение для исследований старения. Объединение данных о метаболических, сердечно-сосудистых, иммунных и других заболеваниях потенциально позволяет изучать общие биологические изменения, которые предшествуют развитию нескольких возрастных патологий.

Если такие модели смогут связывать молекулярные изменения с последующими клиническими результатами, они могут помочь выявлять переход от относительно здорового состояния к болезни на более ранней стадии. Однако для подтверждения этой возможности потребуются независимые исследования и клиническая проверка.

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