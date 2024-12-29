Вика Рейнал, финансовый психотерапевт и автор книги «Деньги у вас на уме», утверждает, что за привычкой тратить деньги стоят психологические причины. Многие из этих установок формируются в раннем возрасте, а их понимание поможет преодолеть вредные привычки, связанные с тратой денег.

«Наш эмоциональный опыт, который мы переживаем во время взросления, формирует то, кем мы станем», — говорит Рейнал.

Например, тот, кто в детстве чувствовал себя в безопасности, может считать, что заслуживает хороших вещей, и позже в жизни может с большей вероятностью договориться о более высокой зарплате или наслаждаться теми деньгами, которые у него есть, говорит Рейнал. В то время как человек, переживший в детстве пренебрежение, может вырасти с низкой самооценкой и проявлять ее в поведении, связанном с деньгами. Это может включать в себя чувство вины при трате денег, потому что такие люди считают, что не заслуживают хороших вещей.

«Малыш, который подходит к родителям, чтобы показать им свои каракули, и то, как они на них реагируют, даст им понять, как мир отреагирует на них», — объясняет психотерапевт.

Рейнал отмечает, что «уроки, связанные с деньгами, которые мы усваиваем, взрослея», во многом определяются тем, выросли ли мы в среде дефицита или богатства.

«Приведу пример: люди, выросшие в условиях дефицита, которым удалось выбраться из этой экономической реальности и, возможно, во взрослой жизни накопить немало богатства, довольно часто сталкиваются с проблемой, которую называют мышлением дефицита», — объясняет Рейнал.

Это модель мышления, которая фиксируется на идее, что у вас недостаточно чего-то, например денег. Мышление дефицита означает, что человек может испытывать трудности с получением удовольствия от заработанных денег и беспокоиться об их трате.

С другой стороны, есть люди, которые выросли в нищете, но разбогатели и теперь очень небрежно относятся к деньгам.

«Они дают себе все, чего они жаждали, когда были маленькими, чтобы затем впасть в другую крайность и начать тратить деньги совершенно бездумно, потому что теперь они хотят дать своим детям все, чего не могли дать им их родители», — добавляет Рейнал.

«Часто за моделью финансового самосаботажа стоят глубоко укоренившиеся эмоциональные причины и они могут варьироваться от чувства гнева, чувства незаслуженности до, возможно, страха перед независимостью и самостоятельностью», — говорит эксперт.

Чтобы определить это, вам сначала нужно определить свои финансовые привычки, объясняет Рейнал, приводя в пример человека, который может перерасходовать деньги по вечерам.

«Это скука? Это одиночество? Какое чувство вы пытаетесь преодолеть, тратя слишком много денег? — спросила она. — Это уже дает вам подсказку о том, что вы могли бы делать по-другому. Итак, если это скука, чем вы можете заменить эту ужасную финансовую привычку?»

По словам Рейнал, у нее есть молодой клиент, у которого всегда заканчивались деньги в течение первых двух недель месяца. Он рассказал, что он боялся потерять общение с матерью, и поэтому каждый раз, когда у него заканчивались деньги, он звонил ей и просил еще.

«Их родители давно развелись, и он разговаривал с матерью только для того, чтобы попросить денег, — говорит Рейнал. — Он был заинтересован в том, чтобы плохо обращаться с деньгами, потому что если бы он делал это хорошо, то возникла бы проблема: „У меня больше не будет повода звонить матери, и я не знаю, как снова выстроить эти отношения!».

«Иногда стоит спросить себя, какие чувства у вас остались бы, если бы вы на самом деле не занимались финансовым саботажем или не были бы столь щедры со своими друзьями. Это поможет понять причину нашего поведения», — добавила эксперт.

Когда люди пытаются следить за расходами, они часто заносят финансы в электронную таблицу, отслеживают траты и составляют строгий план. Сертифицированный преподаватель по личным финансам Дана Миранда утверждает, что такое ведение бюджета может быть «токсичным». Она рассказала, как уйти от преобладающего подхода к управлению своими деньгами.