Глава SpaceX и экс-госслужащий Илон Маск заявил о создании собственной политической партии под названием «Америка». Решение о формировании партии было объявлено после голосования пользователей социальной сети X.

5 июля предприниматель официально объявил о создании новой партии. Маск уверен, что при нынешней системе с бесконтрольными тратами и коррупцией США нужна настоящая политическая альтернатива.

Уже 6 июля миллиардер подал документы на регистрацию партии в Федеральную избирательную комиссию. Пока заявка значится как «необработанная». Финансовым руководителем партии стал Вайбхав Танеджи — финансовый директор Tesla.

Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал планы Маска и назвал идею о создании партии «смехотворной», а также отметил грусть по отношению к Маску, который «слетел с катушек» и превратился в «ходячую катастрофу».

В конце июня Маск раскритиковал законопроект Дональда Трампа, который увеличивает госдолг США на рекордные $5 трлн. По его словам, это доказывает, что Америка фактически живет при «однопартийной системе», где нет реальной альтернативы.

Ранее Маск занимал должность координатора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и входил в близкий круг администрации президента Дональда Трампа. Однако между миллиардером и лидером страны возник конфликт с взаимными обвинениями и раскрытием старых «секретов».