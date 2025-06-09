Абсолютное большинство (89%) россиян работают по выходным, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру». При этом 23% респондентов трудятся каждые выходные, 40% — несколько раз в месяц, 16% — раз в полгода, 10% — раз в год или реже. Только 12% вообще не работают в выходные. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Основной причиной труда в нерабочие дни, в выходные или в отпуске, 55% из более 3,5 тыс. опрошенных назвали отсутствие замены. Ровно треть объяснила такие условия нехваткой персонала и большой объем задач. Лишь 28% заставляет выходить работать в выходные желание увеличить имеющийся доход, а 20% пожаловались на плохо организованное планирование, приводящее к форс-мажорам.

При этом в 39% случаев работодатели не оплачивали сверхурочную работу по выходным, в 38% — оплачивают, а в 17% — платят нерегулярно. Почти каждый десятый (7%) опрошенный работает на себя.

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Согласно ст. 153 Трудового кодекса России, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Конкретные суммы могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, и трудовым договором.

Неделя с 9 по 15 июня в 2025 году сокращенная, россияне официально работают три дня, с понедельника по среду. Затем будут четырехдневные выходные, что стало возможным благодарю празднику 12 июня — Дню России.