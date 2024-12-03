Радикальная трансплантация стволовых клеток значительно улучшила размытое зрение у трех человек с серьезными повреждениями роговицы. Спустя два года после операции не было выявлено никаких серьезных проблем. Этот способ может заменить сложную процедуру пересадки от доноров.

Клиническое испытание, проведенное в Японии, является первым в своем роде и представляет собой значительное достижение в области изучения стволовых клеток. В исследовании приняли участие четыре человека, каждый из которых страдал от заболевания, вызывающего образование рубцовой ткани на роговице, называемого лимбальным дефицитом стволовых клеток (LSCD).

По словам исследователей, если представить роговицу как «прозрачное окно» в передней части глаза, то лимб будет похож на ее каркас, удерживающий стекло на белом шаре. Он содержит большой запас стволовых клеток, которые готовы восполнить все изношенные участки роговицы, подобно дворникам, не давая стеклу запотеть с возрастом.

Без контроля со стороны лимбальных стволовых клеток постепенная потеря зрения неизбежна. В настоящее время людям с LSCD на одном глазу можно хирургически удалить рубцовую ткань и заменить ее кусочком здоровой роговицы с другого глаза. Но если потеря лимбальных стволовых клеток распространяется на оба глаза, то поможет только пересадка от донора.

Из 12,7 млн человек в мире, страдающих потерей зрения из-за заболеваний роговицы, трансплантация доступна лишь для 1 из 70. Даже для тех, кому делают пересадку, приживаемость тканей часто является проблемой. Всегда существует риск отторжения.

Именно здесь и проявляется потенциал индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSCs). Эти единицы создаются из любых клеток человеческого организма. После перепрограммирования в эмбриональное состояние они бесконечно размножаются,, обладая способностью превращаться в любой тип клеток взрослого человека, в том числе и в клетки роговицы.

В 2023 году исследователи из США объявили, что использовали лимбические стволовые клетки для восстановления зрения у двух пациентов с поврежденной год назад роговицей. Ученые из больницы Университета Осаки в Японии пошли еще дальше и использовали для восстановления зрения iPSCs, полученные из здоровых клеток крови человека.

В лаборатории полученные iPSC были превращены в листы эпителиальных клеток роговицы (iCEPS). Затем эти листы были пересажены на роговицу пациентов после удаления рубцовой ткани, после чего на них была надета защитная контактная линза. Через 7 месяцев после пересадки у всех четырех пациентов улучшилось зрение. Однако через год состояние пациента с самой серьезной потерей зрения в группе вновь ухудшилось.

У остальных испытуемых даже спустя два года после операции результаты сохранялись. Все три роговицы стали выглядеть гораздо более прозрачными, чем раньше. Самые внушительные улучшения наблюдались у двух пациентов: 44-летней женщины и 66-летнего мужчины. Исследователи подозревают, что другие двое испытуемых могли не продемонстрировать такого же улучшения из-за скрытой иммунологической реакции на трансплантацию. Никто из пациентов не получал иммуносупрессивных препаратов за исключением стероидов.

Ранее исследователи уже использовали iPSC из кожи пациента для восстановления зрения у людей с дегенерацией макулы — центра сетчатки, но теперь ученые впервые добились подобного результата при другой форме потери зрения, причем без использования материалов, полученных из собственных клеток пациентов.

Хотя, по словам исследователей, эти испытания вселяют большие надежды, подобные процедуры остаются экспериментальными и потенциально опасными. Необходимо провести гораздо больше опытов, чтобы оценить их безопасность и эффективность.

«Насколько нам известно, в данном исследовании впервые описана трансплантация клеточных конструкций, полученных из iPSC, в роговицу пациента или на нее. Это перспективный вариант лечения людей с LSCD», — заключает команда из Университетской больницы Осаки. Теперь ученые планируют провести многоцентровое клиническое исследование, чтобы «развить полученные обнадеживающие результаты».

Ранее сообщалось, что более 50% американцев носят корректирующие очки или контактные линзы. Хотя в онлайн- и офлайн-магазинах есть большое количество оправах на любой вкус и кошелек, купить их можно только при наличии действующего рецепта от врача. Стартап Eyebot создал киоски с ИИ, которые за 90 секунд проводят осмотр глаз и проверяют зрение без участия врача.