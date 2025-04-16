Нигерия объявила о запуске Национальной стратегии по развитию ИИ. Об этом заявил министр коммуникаций, инноваций и цифровой экономики доктор Босун Тиджани на презентации Нигерийского коллектива искусственного интеллекта (NAICI) в Лагосе. Новая инициатива нацелена на использование возможностей ИИ для стимулирования экономического роста и развития страны.

Фото: News Agency of Nigeria

NAICI представляет собой сообщество специалистов, поддерживающих разработку стратегии и обеспечивающих этические нормы и безопасность в продвижении искусственного интеллекта в Нигерии. Национальная стратегия ИИ была разработана совместными усилиями правительства, академического сообщества и промышленности. Нигерия планирует привлечь местных и международных исследователей и экспертов для создания комплексной стратегии, отвечающей специфическим потребностям страны.

Согласно доктору Олайинке Дэвид-Уэст из Лагосской бизнес-школы, стратегия ИИ Нигерии сосредоточена на использовании технических инноваций, местных талантов и стратегического сотрудничества. Она построена на пяти ключевых опорах: развитие инфраструктуры, создание экосистемы мирового класса, внедрение ИИ-моделей в различные сектора, ответственное развитие технологии и надежная государственная структура. Стратегия включает 12 целей и 34 инициативы, направленные на экономический рост, социальное развитие и технологический прогресс.

Генеральный директор Data Science Nigeria доктор Олубайо Аканмби обозначил ключевые направления деятельности NAICI: исследования и разработки, отраслевые инновации и международное сотрудничество. Инициатива создаст платформу для совместной работы представителей отрасли, поддержки молодых стартапов и формирования отраслевых сетей. Также был анонсирован запуск программы Diaspora Connect для привлечения нигерийцев из диаспоры к развитию ИИ в стране.

Тиджани отметил, что нигерийская модель развития ИИ может служить примером для других африканских стран и способствовать экономическому развитию континента. Однако министр также признал существующие вызовы, включая необходимость значительных вложений в инфраструктуру и угрозу увеличения разрыва между странами в производительности из-за развития ИИ.