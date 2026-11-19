Американская Nike рассчитывает утроить свой бизнес в Индии в ближайшие пять лет. Для этого компания намерена расширить ассортимент спортивной одежды и обуви, а также активнее работать с крикетом — одним из самых популярных видов спорта в стране. Одновременно Nike пытается справиться с падением продаж в Китае, где выручка компании снижается уже девять кварталов подряд.

Fellipe Ditadi, Unsplash

«Индия — одна из крупнейших возможностей для нашего бизнеса в мире», — заявила Кэти Спаркс, вице-президент Nike и руководитель подразделения Greater China, выступая перед инвесторами.

Компания планирует сосредоточиться на развитии направлений бега, тренировок и спортивной одежды. Особую роль в стратегии отводят крикету: Nike собирается расширять линейку товаров для этого вида спорта, поддерживать местные спортивные программы и заключать новые партнерства.

Одним из таких партнеров уже стала команда Mumbai Indians, принадлежащая индийскому миллиардеру Мукешу Амбани. Кроме того, Nike планирует выпустить новую линейку товаров для крикета перед Олимпийскими играми 2028 года в Лос-Анджелесе.

Компания также намерена открыть новый кампус в Индии. Еще один шаг к укреплению позиций на местном рынке — выпуск более доступной беговой обуви, разработанной с учетом потребностей индийских покупателей. В следующем году Nike планирует представить эту модель и на других рынках.

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Активное развитие индийского направления происходит на фоне затяжных трудностей Nike в Китае. Выручка компании в регионе Greater China сокращается девять кварталов подряд. Чтобы улучшить ситуацию, генеральный директор Nike Эллиотт Хилл планирует объединить китайское подразделение с бизнесом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это должно помочь компании быстрее реагировать на особенности местных рынков и ускорить разработку новых продуктов.

Инвесторы пока скептически относятся к перспективам восстановления бизнеса. После презентации долгосрочной стратегии акции Nike за один торговый день упали на 6,3% — это самое сильное снижение с апреля. С момента возвращения Хилла на пост генерального директора в октябре 2024 года стоимость акций компании сократилась более чем наполовину.

При этом потенциал индийского рынка остается значительным. По оценкам Euromonitor, к 2030 году объем рынка спортивной одежды в Индии может вырасти на 10% и достичь 1,3 трлн рупий (около $14 млрд).

На этот рынок также обращают внимание конкуренты Nike — Asics и Puma. Компании расширяют местные предложения на фоне растущего интереса индийцев к спорту и активному образу жизни.

Для Nike Индия становится одним из ключевых направлений будущего роста. Компания рассчитывает, что сочетание популярности крикета, развития спортивной культуры и расширения ассортимента поможет ей значительно увеличить продажи в стране, пока китайский рынок остается источником проблем.

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