Женская лига гольф-симуляторов WTGL успешно дебютировала на американском телевидении. Первый матч соревнований, прошедший в воскресенье, в среднем посмотрели 97 тыс. зрителей на ESPN, а пиковая аудитория трансляции достигла 138 тыс. человек.

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Для сравнения: в сезоне 2026 года средняя аудитория кабельных трансляций турниров LPGA Tour, без учета мейджоров, составляет около 87 тыс. зрителей. Таким образом, дебют WTGL превзошел этот показатель примерно на 11%.

В первом матче команда Los Angeles Golf Club под руководством Мишель Ви Вест обыграла New York Golf Club со счетом 3:1. Примечательно, что еще в октябре 2025 года Ви Вест говорила изданию Front Office Sports о своем желании увидеть женскую версию TGL. Теперь она не только стала частью нового проекта, но и возглавила одну из команд.

Дебют WTGL состоялся в условиях серьезной конкуренции за телевизионную аудиторию. В то же время проходили матчи девятой недели NFL, а также другие спортивные трансляции. Например, финальный раунд турнира PGA Tour World Wide Technology Championship на Golf Channel собрал в среднем 110 тыс. зрителей. Победителем соревнований стал 19-летний Блейдс Браун, который обыграл Бена Джеймса в плей-офф и стал самым молодым победителем PGA Tour в современной истории.

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Впереди у WTGL еще восемь матчей регулярного сезона. В ближайшие 35 дней пять встреч покажут в прайм-тайм на телеканале Ion, один матч выйдет на ESPN2 6 декабря, а 29 ноября ABC организует дневной двойной эфир. Четыре матча плей-офф запланированы на 20−23 декабря и будут транслироваться на ESPN, ESPN2 и Ion.

Финансовые показатели также подчеркивают масштаб проекта. Призовой фонд первого сезона WTGL составляет $11 млн/ Это больше, чем призовые на каждом из трех мейджоров LPGA, хотя и значительно меньше, чем $21 млн, которые разыгрываются в мужской лиге TGL за сезон.

Для сравнения, средняя аудитория мужской TGL составляла 498 тыс. зрителей за матч в первом сезоне и 488 тыс/ — во втором. Третий сезон лиги стартует 27 декабря на ABC. Премьера состоится в день проведения матчей NFL, как и годом ранее: открытие второго сезона 28 декабря 2025 года собрало 646 тыс. зрителей.

У WTGL при этом собственная команда комментаторов, отдельная от мужской лиги.

Первые цифры показывают, что женский формат способен привлечь телевизионную аудиторию, сопоставимую с показателями традиционных турниров LPGA. Однако главный вопрос заключается в том, удастся ли WTGL сохранить интерес зрителей на протяжении всего сезона и сформировать постоянную аудиторию.

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