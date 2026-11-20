Американский спортивный бренд Nike выходит на рынок автоспорта и станет официальным партнером по экипировке Формулы-1. Сотрудничество стартует в 2027 году и охватит не только чемпионат, но и женскую гоночную серию F1 Academy.

Wu Yi, Unsplash

В рамках многолетнего соглашения Nike будет обеспечивать одеждой персонал Формулы-1 на гоночных этапах, а также выпускать специальные коллекции одежды, обуви и аксессуаров на протяжении всего сезона. Кроме того, компания планирует организовывать мероприятия для болельщиков во время гоночных уик-эндов.

Первые товары, связанные с новым партнерством, появятся уже раньше официального старта сотрудничества: в пятницу Nike представит специальную капсульную коллекцию, приуроченную к Гран-при Лас-Вегаса. Финансовые условия и точная продолжительность соглашения пока не раскрываются.

Отдельное внимание стороны уделят развитию женского автоспорта. Партнерство распространяется на F1 Academy — серию, созданную для поддержки и продвижения женщин в гонках. Nike намерена сотрудничать с пилотами и разрабатывать экипировку и продукцию с учетом специфики автоспорта.

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Выход в Формулу-1 происходит на фоне масштабной перестройки бизнеса Nike. Компания пересматривает свою стратегию, сокращает расходы и ищет новые направления для роста. Ранее руководство сообщило инвесторам, что не ожидает увеличения выручки как минимум до 2029 финансового года. При этом бренд намерен активнее развивать спортивные категории и расширять присутствие за пределами традиционных для себя направлений — баскетбола и бега.

Партнерство с Формулой-1 может стать важным шагом в этой стратегии. Чемпионат обладает глобальной аудиторией и продолжает укреплять позиции за пределами традиционного автоспортивного рынка, открывая Nike доступ к новой категории болельщиков и потребителей.

Масштаб индустрии подтверждают и финансовые показатели: по оценке Sportico, средняя стоимость команды Формулы-1 составляет $4,55 млрд. Самой дорогой остается Ferrari, стоимость которой оценивается в 8,2 млрд долларов.

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