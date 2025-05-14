Японский автопроизводитель Nissan объявил о закрытии семи заводов и сокращении 20 тыс. рабочих мест после крупнейшего за 25 лет годового убытка в 670,9 млрд иен ($4,5 млрд). Об этом сообщает The South China Morning Post. Компания также сократит производственные мощности с 3,5 млн до 2,5 млн автомобилей в год.

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Новый гендиректор Иван Эспиноса намерен ускорить реструктуризацию, чтобы спасти компанию после провала переговоров о слиянии с Honda ранее в 2025 году и проблем с продажами в США и Китае из-за устаревшего модельного ряда. Так, Nissan уже заменила большинство топ-менеджеров.

Эспиноса также рассказал о планах укрепить сотрудничество с Renault в Европе, Индии и Латинской Америке и с Mitsubishi в США по пикапам и батареям для электромобилей. По его словам, компания также может сотрудничать с Honda в США.

Реструктуризацию осложняют американские пошлины на импорт автомобилей, которые, по оценке Nissan, нанесут ущерб в 450 млрд иен. На экспорт из Мексики и Японии приходится 45% продаж в США — 300 тыс. и 120 тыс. автомобилей соответственно, отметил финдиректор компании Жереми Папен.