Немецкий автопроизводитель Audi приостановил отгрузку своих машин в США на фоне введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, сообщает «Рейтер». Речь идет об автомобилях, прибывших в порты Соединенных Штатов после 2 апреля.
Компания объяснила решение неопределенной ситуацией, вызванной введением Трампом импортной пошлины в 25% на иностранные автомобили, а также дополнительными сборами на товары из более чем 180 стран мира.
По данным автопроизводителя, на его складах в США находится около 37 тыс. автомобилей, чего хватит примерно на два месяца продаж. Агентство отмечает, что компания может остро ощутить влияние американских пошлин, так как самая продаваемая ее модель в США, Audi Q5, производится в Мексике, а остальные поставляются из Европы или других стран.
Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей 26 марта. Они затронули все машины, которые не выпускаются в Соединенных Штатах. Тогда в результате решения американского президента упали акции автопроизводителей по всему миру.
Кроме того, с 5 апреля США ввели единую пошлину в 10% на весь импорт, а с 9 апреля — повышенные ставки до 50% в отношении государств с профицитом в торговле с США. Для стран Европейского союза пошлины составят 20%.
Накануне о приостановке поставок в США сообщил британский автопроизводитель Jaguar Land Rover. Компания на месяц прекратит поставки в США из-за введения импортных пошлин на автомобили в размере 25%. Производитель назвал это временной мерой, «пока разрабатываются средне- и долгосрочные планы». На США приходится около четверти всех продаж автопроизводителя.
Работу на американском рынке решили приостановить не только автомобильные компании. Так, японская Nintendo отложила запланированное на следующую неделю начало предварительных заказов на консоль Switch 2 в США, поскольку изучает потенциальное влияние пошлин, введенных Трампом.