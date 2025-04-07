Немецкий автопроизводитель Audi приостановил отгрузку своих машин в США на фоне введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, сообщает «Рейтер». Речь идет об автомобилях, прибывших в порты Соединенных Штатов после 2 апреля.

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Компания объяснила решение неопределенной ситуацией, вызванной введением Трампом импортной пошлины в 25% на иностранные автомобили, а также дополнительными сборами на товары из более чем 180 стран мира.

По данным автопроизводителя, на его складах в США находится около 37 тыс. автомобилей, чего хватит примерно на два месяца продаж. Агентство отмечает, что компания может остро ощутить влияние американских пошлин, так как самая продаваемая ее модель в США, Audi Q5, производится в Мексике, а остальные поставляются из Европы или других стран.

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Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей 26 марта. Они затронули все машины, которые не выпускаются в Соединенных Штатах. Тогда в результате решения американского президента упали акции автопроизводителей по всему миру.

Кроме того, с 5 апреля США ввели единую пошлину в 10% на весь импорт, а с 9 апреля — повышенные ставки до 50% в отношении государств с профицитом в торговле с США. Для стран Европейского союза пошлины составят 20%.

Накануне о приостановке поставок в США сообщил британский автопроизводитель Jaguar Land Rover. Компания на месяц прекратит поставки в США из-за введения импортных пошлин на автомобили в размере 25%. Производитель назвал это временной мерой, «пока разрабатываются средне- и долгосрочные планы». На США приходится около четверти всех продаж автопроизводителя.

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Работу на американском рынке решили приостановить не только автомобильные компании. Так, японская Nintendo отложила запланированное на следующую неделю начало предварительных заказов на консоль Switch 2 в США, поскольку изучает потенциальное влияние пошлин, введенных Трампом.