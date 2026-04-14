Nissan запускает масштабную трансформацию бизнеса, пытаясь выйти из затяжного периода нестабильности. Компания намерена оптимизировать глобальный модельный ряд, отказавшись от нерентабельных автомобилей, и в перспективе внедрить системы управления на базе искусственного интеллекта в 90% своих машин.

В рамках стратегии компания сократит число моделей с 56 до 45. К 2030 финансовому году Nissan рассчитывает довести ежегодные продажи до 1 млн автомобилей в США и Китае, а также увеличить продажи на внутреннем рынке Японии до 550 тыс. машин.

Генеральный директор Иван Эспиноса представил обновленную продуктовую линейку, включая гибридную версию кроссовера Nissan Rogue (в Японии — X-Trail) и полностью электрический вариант Nissan Juke. По его словам, новая стратегия строится вокруг прибыльности и более эффективного продуктового портфеля.

«Так воплощается в жизнь наша портфельная стратегия, основанная на прибыльности и построенная вокруг более эффективного и сильного модельного ряда», — заявил Эспиноса. Он добавил, что компания расширит линейку силовых установок и увеличит инвестиции в разработку новых технологий.

Одним из ключевых направлений станет усиление экспорта. В частности, электрический седан N7 планируется поставлять в Латинскую Америку и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а пикап Frontier Pro — также на рынки Ближнего Востока.

В США Nissan намерена нарастить долю локального производства до 80% против текущих 60%, а также перезапустить развитие премиального бренда Infiniti за счет новых моделей.

На внутреннем рынке Японии компания сосредоточится на сегменте компактных автомобилей с 2028 финансового года. Кроме того, к концу 2027 года Nissan планирует внедрить комплексную систему автономного вождения в новый минивэн Nissan Elgrand, запуск которого ожидается уже этим летом.

Отдельное направление — развитие роботакси. Nissan заключила партнерства с Uber и британским стартапом Wayve и рассчитывает запустить пилотный проект в Токио к концу 2026 года.

Трансформация сопровождается масштабной реструктуризацией: компания сокращает производственные мощности по всему миру и уменьшает штат на 15%. По словам Эспиносы, текущий этап — ключевой момент для определения долгосрочного курса, особенно на фоне отставания от конкурентов, таких как Toyota, Honda и Suzuki.

Обновленные параметры плана представят вместе с годовыми финансовыми результатами, публикация которых намечена на 13 мая.

При этом первые признаки стабилизации уже заметны. В феврале Nissan неожиданно отчиталась о прибыли в третьем квартале и улучшила прогноз годовых убытков. На этом фоне акции компании к середине дня выросли на 0,7%, хотя и уступили динамике индекса Nikkei 225, прибавившего 2,4%.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.