Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представил доклад, посвященый анализу развития и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России. Работа основана на данных специализированных обследований организаций и вузов, проведенных в 2023–2024 годах. Основное внимание было уделено исследованиям и разработкам, производству товаров и услуг, внедрению ИИ в организациях, использованию больших данных, кадровому обеспечению и подготовке специалистов.

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Доклад подчеркивает важность продолжения развития ИИ в России, несмотря на существующие сложности, такие как высокая стоимость технологий и кадровый дефицит. Для дальнейшего роста потребуется увеличение бюджетного финансирования, расширение образовательных программ и улучшение инфраструктуры, считают аналитики. В будущем исследователи планируют продолжить работу, включая анализ влияния ИИ на экономику и социальные процессы.

Основные выводы из исследования:

Научный потенциал и роль бюджета. Научные учреждения и вузы остаются основными игроками в области ИИ-исследований и разработок, тогда как другие сектора экономики, такие как обрабатывающая промышленность, пока не проявляют активной вовлеченности. Бюджетное финансирование играет критическую роль в поддержке этой области, составляя около 60% от всех внутренних затрат на исследования.

Рынок ИИ-услуг. Несмотря на то, что рынок ИИ в России только начинает развиваться, более 80% всех продуктов в этой сфере составляют услуги, а доля инновационных товаров, созданных с использованием ИИ, составляет всего 2,5%. Эти продукты в основном производят крупные компании и научно-технические организации.

Расширение применения ИИ. Примерно половина организаций, уже внедривших ИИ, планируют расширить его использование, особенно в области повышения эффективности и принятия управленческих решений. Однако высокие затраты на оборудование и программное обеспечение остаются основным препятствием. Доля отечественного ПО составляет 67%, а доля российской аппаратуры — лишь 14%.

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Использование больших данных и кадровые проблемы. Практики работы с большими данными для применения ИИ только начинают развиваться: всего 9,8% организаций активно используют эти данные. Основными проблемами являются нехватка квалифицированных специалистов и сложности с интеграцией технологий в уже существующие бизнес-процессы. Для хранения данных большинство компаний используют собственные мощности, в то время как малые предприятия чаще арендуют инфраструктуру.

Нехватка специалистов. Недостаток специалистов по ИИ в России ощущается особенно остро: на каждого создателя искусственного интеллекта приходится более девяти сотрудников, использующих эти технологии в своей работе. В 2023 году из вузов по профильным программам ИИ выпустились 3,8 тыс. специалистов, а по программам с модулем ИИ — 64,6 тыс.