Компания «ВсеИнструменты.ру» рассказала «Инк.» о критериях, по которым микро-, малый, средний и крупный бизнес выбирает поставщиков товаров в сегменте DIY. В опросе приняли участие 700 представителей компаний.
E-com сегмент, сфера экономики, где выбор и заказ товаров и услуг происходят в интернете, активно развивается. По прогнозам экспертов, в 2025 году он увеличится еще на 36%.
Также аналитики отмечают высокую конкуренцию за потребительский рынок. Вместе с этим в е-com продолжит развиваться тренд на работу с В2В-сегментом, появившийся в 2024 году.
На рынке DIY, к которому относятся стройматериалы и товары для дома (от дверей, фурнитуры и досок до посуды, постельного белья и садового декора), в области В2В растет спрос на реконструкцию и модернизацию уже существующих объектов, вместо постройки новых.
Также делается упор на квартиры с ремонтом и готовые модульные конструкции. Помимо этого, на рынке строительства и ремонта формируется тренд do it for me, когда конечный потребитель заказывает у компаний услуги, например ремонт, а не делает это своими руками.
Также растет спрос на услуги ремонтных бригад, а строительный ретейл формирует лояльность среди В2В аудитории.
Таким образом, эксперты пришли к выводу, что в 2025 году e-com компании продолжат развивать торговлю в сегменте В2В. Исследователи выяснили, по каким характеристикам бизнес выбирает поставщиков.
В целом для представителей компаний из всех рассмотренных сфер обращают внимание на:
Исследование показало, что в зависимости от сферы деятельности приоритеты при выборе поставщиков среди компаний могут различаться. Помимо выгодных цен, которые занимали первое место, респонденты из разных сегментов бизнеса выделяли следующие критерии.
Для строительства важны:
Для производства:
Для сферы услуг:
Также эксперты выявили специфические требования к поставщикам в зависимости от масштаба компании-заказчика. Так, крупнейший и крупный бизнес с оборотом от 2 до 10 млрд руб. в год чаще ожидает от них надежности и возможности постоплаты.
Средний и малый бизнес с оборотом от 12 млн руб. до 2 млрд руб. в год называют самыми важными критериями быструю реакцию менеджеров и четкое соблюдение сроков доставки. Микробизнес с оборотом до 12 млн руб. в год чаще обращает внимание на возможность поставщиков работать с НДС.
Исследование показало, что заказчики все чаще требуют экспресс-доставку в течение одного-двух дней, а также им важно, чтобы у поставщика были представлены разные товары-аналоги широкой ценовой категории, в том числе и редкие специализированные единицы.
Компаниям также необходима бесперебойная доставка товаров без постоянного контроля и гарантия получения качественной помощи и быстрых ответов на все вопросы.
Помимо этого, заказчики обращают внимание на соотношение стоимости и качества товаров, доступные цены на большинство товаров и наличие скидок в зависимости от объемов закупок или систем бонусов.
Компании требуют, чтобы поставщик предоставлял условия для удобного заказа, выполнял все свои обязательства и оперативно решал возникающие вопросы. Также многим необходима быстрая реакция личного менеджера, его техническая подготовленность и вовлеченность.
Напомним, что по итогам трех кварталов 2024 года в строительстве жилых и нежилых зданий фактическая инфляция составила 6,6%. В 2023 году она была на уровне 9,6%. Эксперты выяснили, что основной причиной роста стоимости стало удорожание стройматериалов.