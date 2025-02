Компания «ВсеИнструменты.ру» рассказала «Инк.» о критериях, по которым микро-, малый, средний и крупный бизнес выбирает поставщиков товаров в сегменте DIY. В опросе приняли участие 700 представителей компаний.

E-com сегмент, сфера экономики, где выбор и заказ товаров и услуг происходят в интернете, активно развивается. По прогнозам экспертов, в 2025 году он увеличится еще на 36%.

Также аналитики отмечают высокую конкуренцию за потребительский рынок. Вместе с этим в е-com продолжит развиваться тренд на работу с В2В-сегментом, появившийся в 2024 году.

На рынке DIY, к которому относятся стройматериалы и товары для дома (от дверей, фурнитуры и досок до посуды, постельного белья и садового декора), в области В2В растет спрос на реконструкцию и модернизацию уже существующих объектов, вместо постройки новых.

Также делается упор на квартиры с ремонтом и готовые модульные конструкции. Помимо этого, на рынке строительства и ремонта формируется тренд do it for me, когда конечный потребитель заказывает у компаний услуги, например ремонт, а не делает это своими руками.

Также растет спрос на услуги ремонтных бригад, а строительный ретейл формирует лояльность среди В2В аудитории.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что в 2025 году e-com компании продолжат развивать торговлю в сегменте В2В. Исследователи выяснили, по каким характеристикам бизнес выбирает поставщиков.

В целом для представителей компаний из всех рассмотренных сфер обращают внимание на:

выгодные цены — 13%;

широкий ассортимент — 8%;

быстрые сроки доставки — 8%;

соблюдение сроков доставки — 7,5%;

быстрая реакция на запросы и оперативность работы в целом — 7,3%;

возможность постоплаты — 6,5%;

работа с НДС — 6,8%;

стабильный, надежный партнер — 6,7%;

«белые» документы, чистая компания — 6%;

гарантия на товары — 5,5%.

Исследование показало, что в зависимости от сферы деятельности приоритеты при выборе поставщиков среди компаний могут различаться. Помимо выгодных цен, которые занимали первое место, респонденты из разных сегментов бизнеса выделяли следующие критерии.

Для строительства важны:

быстрые сроки доставки — 8,5%;

работа с НДС — 8,2%;

широкий ассортимент — 7,9%;

быстрая реакция на запросы и оперативность работы в целом — 6,9%;

соблюдение сроков доставки — 6,6%.

Для производства:

быстрые сроки доставки — 8,3%;

быстрая реакция на запросы и оперативность работы в целом — 8,2%

широкий ассортимент — 8%;

соблюдение сроков доставки — 7,9%;

стабильный, надежный партнер — 7,3%.

Для сферы услуг:

широкий ассортимент — 8%;

быстрые сроки доставки — 7,3%;

возможность постоплаты — 7,1%;

соблюдение сроков доставки — 7,1%;

«белые» компании — 6,6%.

Также эксперты выявили специфические требования к поставщикам в зависимости от масштаба компании-заказчика. Так, крупнейший и крупный бизнес с оборотом от 2 до 10 млрд руб. в год чаще ожидает от них надежности и возможности постоплаты.

Средний и малый бизнес с оборотом от 12 млн руб. до 2 млрд руб. в год называют самыми важными критериями быструю реакцию менеджеров и четкое соблюдение сроков доставки. Микробизнес с оборотом до 12 млн руб. в год чаще обращает внимание на возможность поставщиков работать с НДС.

Исследование показало, что заказчики все чаще требуют экспресс-доставку в течение одного-двух дней, а также им важно, чтобы у поставщика были представлены разные товары-аналоги широкой ценовой категории, в том числе и редкие специализированные единицы.

Компаниям также необходима бесперебойная доставка товаров без постоянного контроля и гарантия получения качественной помощи и быстрых ответов на все вопросы.

Помимо этого, заказчики обращают внимание на соотношение стоимости и качества товаров, доступные цены на большинство товаров и наличие скидок в зависимости от объемов закупок или систем бонусов.

Компании требуют, чтобы поставщик предоставлял условия для удобного заказа, выполнял все свои обязательства и оперативно решал возникающие вопросы. Также многим необходима быстрая реакция личного менеджера, его техническая подготовленность и вовлеченность.

Напомним, что по итогам трех кварталов 2024 года в строительстве жилых и нежилых зданий фактическая инфляция составила 6,6%. В 2023 году она была на уровне 9,6%. Эксперты выяснили, что основной причиной роста стоимости стало удорожание стройматериалов.