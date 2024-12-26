Исследование консалтинговой компании Strategy Partners показало, что по итогам трех кварталов 2024 года в строительстве жилых и нежилых зданий фактическая инфляция составила 6,6%. В 2023 году она была на уровне 9,6%. Эксперты выяснили, что основной причиной роста стоимости стало удорожание стройматериалов. Этот фактор считает наиболее значимым 81% застройщиков.

По данным «Дом.РФ», в период с января по сентябрь 2024 года, цены на материалы увеличились больше, чем в прошлом году. Так, стоимость товаров для строительства панельных домов выросла на 7% (4,7% в 2023 году), для монолитных — на 4,2% (5,5%), а для кирпичных — на 5,4% (2,9%).

В третьем квартале эксперты отметили замедление роста цен. Тогда удорожание было в пределах 1% против 2,4–2,9% в зависимости от типа дома во втором квартале и 1,8–2,8% годом ранее. Несмотря на это, оценки дальнейшей динамики не слишком оптимистичны.

По прогнозам 46% опрошенных застройщиков, рост себестоимости строительства вырастет на 10% по итогам года по сравнению с первым кварталом. Еще 44% считают, что этот показатель составит 5-6%.

При этом 4,6% респондентов проявляют оптимизм и планируют снизить издержки. Для этого они собираются «внедрить комплекс мер по управлению себестоимостью и операционной эффективностью».

Помимо прочего, существенным фактором 57% застройщиков считают рост затрат на строительную технику. Ее эксплуатация дорожает, в частности, из-за повышения цен на топливо.

Еще 45% опрошенных называют причиной подорожания дефицит кадров, который «ведет к необходимости регулярной индексации зарплаты для их удержания в компании». Перестройку логистических цепочек отметили 41% респондентов, а стоимость кредита для застройщиков — 40%.

По данным Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в третьем квартале динамика индекса кредитной активности в строительной отрасли достигла минимума за несколько лет — 99,3%.

В Strategy Partners отмечают, что с учетом роста ключевой ставки Центробанка за последние месяцы, стоит ожидать «усиления влияния данного фактора, которое, возможно, будет иметь отложенный характер благодаря долгосрочным контрактам, типичным для строительной сферы».

Напомним, что объем ввода коммерческой недвижимости по итогам 2024 года может составить 6,4 млн кв. м. Это станет рекордом за последние десять лет. По прогнозам экспертов, 5,2 млн кв. м придется на склады, что составит 80% от общего объема. Еще 623 тыс. кв. м займут офисы, а 481 тыс. кв. м — торговые площади.