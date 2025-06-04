Совместное исследование сервиса доставки «Купер» и медиахолдинга Rambler&Co выявило интересные привычки российских онлайн-покупателей. В опросе участвовало 97 тыс. интернет-пользователей по всей России. Оказалось, что 15% респондентов регулярно совершают покупки в интернете в ночное время, после 22:00.

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Наиболее активный период для онлайн-шопинга приходится на вечерние часы, с 19:00 до 22:00, — именно в это время совершается 39% всех покупок. Днем, с 11:00 до 19:00, заказывают около трети покупателей (33%), а утром — лишь 13%.

Среди ночных покупок лидируют одежда и обувь, на которые приходится 19% заказов. Электроника занимает второе место с показателем 16%, следом идут продукты из супермаркетов (15%). Также в ночное время активно заказывают бытовую химию, фастфуд, косметику и товары для здоровья.

Портрет типичного ночного покупателя — это мужчина (56%) в возрасте от 34 до 50 лет (70%). Географически больше всего ночных заказов поступает из Москвы (33%) и Санкт-Петербурга (10%).

Основная причина, почему люди делают покупки ночью, — нехватка времени днем: 38% опрошенных признались, что ночь для них — единственная возможность сделать заказ.

Каждый пятый респондент откладывает покупки на ночь из-за забывчивости. Также среди причин называют спонтанное желание перекусить, сложившуюся привычку и реакцию на стресс.