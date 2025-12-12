Пока мир обсуждает эксперименты Илона Маска с платформой X, стартап Operation Bluebird подал официальную заявку в патентное ведомство США, требуя аннулировать товарные знаки Twitter и tweet на том основании, что Маск добровольно отказался от них, полностью переименовав компанию и удалив легендарную птичку из всего цифрового пространства, пишет Ars Technica.

Freepik

За этим юридическим выпадом скрывается четкий бизнес-план. Если знаки перейдут в общественное достояние, Operation Bluebird намерена уже в конце 2026 года запустить социальную сеть Twitter.new — проект, который позиционируется не как очередной клон, а как возрождение той самой культурной институции.

Основатели, среди которых оказался бывший топ-юрист самого Twitter, открыто говорят о ностальгии по эпохе, когда платформа была цифровой городской площадью для всего мира, а не экспериментальным полигоном одного человека.

У этого дерзкого плана есть не только эмоциональная, но и экономическая подоплека. Многие рекламодатели разочарованы контентом в X, где рядом с их промопостами могут оказаться экстремистские высказывания или мошеннические схемы. Исследования показывают, что каждый четвертый маркетолог рассматривает возможность ухода с платформы.

При этом существующие альтернативы — Threads, Mastodon, Bluesky — либо еще не достигли нужного масштаба, либо вообще не монетизируются. Operation Bluebird обещает создать безопасную среду с жесткой модерацией, сделав ставку на тех, кому надоела токсичность современного X.

Эксперты разделились в оценке перспектив этой авантюры. Одни указывают, что Маск своими действиями и публичными заявлениями фактически признал отказ от бренда, что серьезно ослабляет его позиции в суде. Другие отмечают, что потребители по-прежнему ассоциируют название с конкретной компанией, и просто так передать его третьим лицам не позволят.

Но уже сам факт появления такого проекта символичен — он показывает, что даже самый радикальный техновизионер не может безнаказанно вычеркивать из истории бренды, ставшие частью коллективной культуры.